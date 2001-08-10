Южно-сахалинским лицеистам рассказали о профессии военного летчика

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии Дня защитника Отечества и в рамках внеурочных занятий "Разговоры о важном" во всех южно-сахалинских школах проходят встречи с ветеранами, участниками боевых действий, представителями военных профессий, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Для учащихся лицея №2 урок сегодня провел майор запаса, председатель ветеранской организации 6-го объединенного авиационного отряда Константин Белоконь.

Константин Олегович рассказал ребятам, почему решил связать свою жизнь с небом и авиацией, о своей службе на Сахалине и Курильских островах, делился воспоминаниями о командировке в Афганистан и другими моментами биографии.

Как подчеркнул Олег Белоконь, сегодня особенно важно уделять внимание патриотическому воспитанию, знанию истории своей страны и подвигов людей, которые защищают ее интересы. Подрастающему поколению всегда интересно общение с ветеранами боевых действий.

- Следуя лучшим традициям мы рассказываем молодежи о специальностях военного профиля, технических направлениях, ребята задают вопросы о службе в Вооруженных Силах. И уверен, кто-нибудь из мальчишек обязательно заинтересуется этой профессией, - отметил Олег Белоконь.

Своими впечатлениями о занятии поделились и сами ребята. Учащаяся лицея Ирина Квон отметила, что узнала много интересного о профессии военного летчика, о той ответственности, которую несут пилоты во время выполнения боевых задач. Одноклассник Ирины Михаил Ли отметил, что на солдат и офицеров возложена одна из самых важных миссий.

- Если солдаты и офицеры не будут защищать государство, страна не сможет жить, - рассказал Михаил. - На внеурочные занятия часто приходят очень интересные гости и среди них есть люди, которые связали свою жизнь с армией. Их отличает мужество, самоотверженность. Они не боятся сложностей и готовы прийти на помощь.

Напомним, занятия "Разговоры о важном" начали проводятся в школах с начала учебного года. На них ребят знакомят с традициями, культурой, историей России, а также обсуждают актуальные темы.