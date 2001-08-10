Тихоокеанское
информационное агентство
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14:17, | Новости общества Сахалина и Курил

Китай готовится к скорейшему возвращению обмена туристами

Китай готовится к скорейшему возвращению обмена туристами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Секретарь Горкома КПК Хэйхэ Ли Сивэнь осмотрел пассажирскую таможню на острове Большой Хэйхэ (напротив российского Благовещенска). Он призвал таможенников и карантинные службы быть готовыми «к скорейшему открытию пассажирского сообщения» с Россией, сообщает ИА "Порт Амур" ссылаясь на издание Вiang.

Ли Сивэнь отметил, что приграничный туризм играет важную роль в экономическом развитии города. Он напомнил сотрудникам таможни о необходимости  использования научного подхода в работе пункта пропуска и увеличения транспортного сообщения с островом Большой Хэйхэ для удобства пассажиров.

Ранее Порт Амур писал, что губернатор Амурской области Василий Орлов предположил, что пассажирское сообщение между Благовещенском и Хэйхэ может открыться весной с началом навигации по Амуру. 

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