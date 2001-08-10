В воскресенье городской парк Южно-Сахалинска ждет гостей на блины
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
26 февраля в парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина пройдут масленичные гуляния. Старт праздника в 12.00, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
С 12.00 до 14.30 на территории новых "Механических аттракционов" (недалеко от нового аттракциона "Американские горки") состоится фестиваль "Масленица хороша - широка ее душа". Здесь же будет организована ярмарка-продажа и игровая зона.
С 12.00 до 14.30 посетители концертной площадки увидят театрализованное представление "Гуляй народ - масленица у ворот!". Гости праздника смогут поучаствовать в розыгрыше призов с масленичного столба, в мастер-классе по раскрашиванию гипсовых медведей, а также большом праздничном чаепитии.
На роллерной площадке с 11.00 до 14.30 будет работать ярмарка сахалинских производителей. Украшение праздника - выпекание гигантского блина.
С 12.00 до 14.30 у "Мама кофе" расположится еще одна игровая зона. В это же время на искусственном катке (айсматы) пройдет программа на коньках "Масленичные скороходы на коньках катаются, за блинами гоняются".
На Аллее Сакуры с 11.00 до 15.0 будет работать ярмарка декоративно-прикладного искусства "Аллея масленичных чудес". Мастеров приглашают записаться для участия по телефону 72-45-75 со вторника по субботу с 09.00 до 17.15, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
В 14.00 на площадке возле Верхнего озера начнется концертно-развлекательная программа "Масленица идет - весну под руку ведет". Кульминация дня - сожжение чучела Масленицы в 15.00 на территории озера. Руководство парка убедительно просит гостей праздника не спускаться в чашу озера. Для безопасного наблюдения за проводами зимы нужно оставаться за ограждениями на берегу.
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