В детском саду "Ягодка" Южно-Сахалинска состоялась семейная спартакиада
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В детском саду №47 "Ягодка" прошел праздник "Папа, мама, я - спортивная семья". Событие объединило 8 спортивных семей, болельщиков и гостей спартакиады, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
По словам заведующей Ирины Ли, подобные события являются традиционными для детского сада. Первая спартакиада была организована в "Ягодке" в 2017 году. Мероприятие полюбилось родителям и дошколятам и проводится регулярно.
- Это замечательный формат, который позволяет участникам сплотиться для преодоления препятствий, - рассказала Ирина Ли. - Взрослые оказывают поддержку детям, вместе радуются. Такие состязания дают общие воспоминания семьям и возможность вновь пережить особенные моменты.
Добавим, участие в спартакиаде могли принять любые члены семьи. Для состязаний были сформированы две сборные команды из взрослых и детей подготовительных и старших групп. Среди конкурсных испытаний были: эстафета, перетягивание каната, хоккей и лыжные гонки.
Одним из гостей праздника стал директор сахалинского техникума сервиса Денис Раздобреев. Отметим, между детским садом "Ягодка" и сахалинским техникумом сервиса налажено взаимодействие по теме инклюзивного образования. В учреждении созданы условия для полноценного развития детей с ограниченными возможностями здоровья. На базе сахалинского техникума сервиса регулярно проходят региональные чемпионаты "Абилимпикс", с отдельной номинацией для дошкольников и младших школьников "Беби-Абилимпикс".
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