На Сахалине началась подготовка к V Фестивалю домашних театров кукол
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине началась подготовка к V Фестивалю домашних театров кукол. Участником сможет стать любая семья. Главное условие - совместное участие в спектакле детей и взрослых, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском театре кукол.
Тем, у кого еще нет своего домашнего театра, но есть желание принять участие в фестивале, обещают все рассказать и помочь.
Подробнее о фестивале, сроках и форме заявки можно узнать по ссылке https://molute.ru/about/iv-oblastnoy-festival-domashnih-teatrov-kukol/
Или по телефону 8(4242)45-80-76
Фестиваль проводится в режиме онлайн в два этапа.
Подготовительный этап длится с 01 апреля по 25 мая 2023 года и включает в себя заявочную кампанию, проведение онлайн консультаций-тренингов по актёрскому мастерству и технологии создания материальной части спектакля, самостоятельную работу участников над созданием спектакля.
Заключительный этап предусматривает направление видеозаписи спектакля на электронную почту Театра в срок до 27 мая 2023 года.
1 июня 2023 - награждение победителей.
Учредитель Фестиваля - министерство культуры и архивного дела Сахалинской области.
Организатор Фестиваля - Государственное автономное учреждение культуры "Сахалинский театр кукол".
Партнер Фестиваля - министерство образования Сахалинской области, Сахалинское региональное отделение СТД РФ.
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