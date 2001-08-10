Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине началась подготовка к V Фестивалю домашних театров кукол. Участником сможет стать любая семья. Главное условие - совместное участие в спектакле детей и взрослых, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском театре кукол.

Тем, у кого еще нет своего домашнего театра, но есть желание принять участие в фестивале, обещают все рассказать и помочь.

Подробнее о фестивале, сроках и форме заявки можно узнать по ссылке https://molute.ru/about/iv-oblastnoy-festival-domashnih-teatrov-kukol/

Или по телефону 8(4242)45-80-76

Фестиваль проводится в режиме онлайн в два этапа.

Подготовительный этап длится с 01 апреля по 25 мая 2023 года и включает в себя заявочную кампанию, проведение онлайн консультаций-тренингов по актёрскому мастерству и технологии создания материальной части спектакля, самостоятельную работу участников над созданием спектакля.

Заключительный этап предусматривает направление видеозаписи спектакля на электронную почту Театра в срок до 27 мая 2023 года.

1 июня 2023 - награждение победителей.

Учредитель Фестиваля - министерство культуры и архивного дела Сахалинской области.

Организатор Фестиваля - Государственное автономное учреждение культуры "Сахалинский театр кукол".

Партнер Фестиваля - министерство образования Сахалинской области, Сахалинское региональное отделение СТД РФ.