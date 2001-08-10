Предпринимателям и самозанятым Южно-Сахалинска предлагают брать в аренду помещения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация города Южно-Сахалинска проводит конкурсный отбор на право заключения договора аренды в отношении семи объектов муниципального имущества. Это нежилые помещения, предназначенные для оказания бытовых услуг, содержания и ремонта жилищного фонда, розничной торговли, размещения офисов и пр.

Имущественная поддержка - одна из мер, предоставляемых бизнесу в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Получить поддержку в виде аренды муниципального имущества сроком на 5 лет с возможностью последующей пролонгации вправе субъекты малого и среднего предпринимательства, организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые жители города.

Информация об имуществе, порядке и условиях проведения отбора доступна на официальном сайте администрации города.

Документы принимаются отделом поддержки предпринимательства департамента экономического развития Южно-Сахалинска до 17 марта (включительно) в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.15 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. К. Маркса, 23, 1 этаж, каб. 2. Справки по телефону: 300‑594 (доб. 3, 1).