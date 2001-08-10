Тихоокеанское
информационное агентство
20 Февраля 2023
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11:10, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске реализуется свежая навага и камбала

В Южно-Сахалинске реализуется свежая навага и камбала

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 20 февраля, торговля осуществляется по следующим адресам:

- южнее дома №26 по ул. Пограничной, в районе ТЦ «Янтарь»: навага от 50 до 80 руб/кг, камбала— от 50 до 100 руб/кг;

- севернее строения №13 по ул. Сахалинской, у супермаркета «Столичный» (навага — 90 руб/кг);

- северо-западнее пересечения ул. Сахалинской и Лермонтова (навага — 90 руб/кг);

- с северной стороны строения по бул. Анкудинова, 17Г (навага от 60 до 80 руб/кг).

Торговля осуществляется в рамках реализации проекта правительства области «Региональный продукт «Обеспечение населения охлажденной, свежевыловленной рыбой».

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