11:10, | Новости общества Сахалина и Курил
В Южно-Сахалинске реализуется свежая навага и камбала
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 20 февраля, торговля осуществляется по следующим адресам:
- южнее дома №26 по ул. Пограничной, в районе ТЦ «Янтарь»: навага от 50 до 80 руб/кг, камбала— от 50 до 100 руб/кг;
- севернее строения №13 по ул. Сахалинской, у супермаркета «Столичный» (навага — 90 руб/кг);
- северо-западнее пересечения ул. Сахалинской и Лермонтова (навага — 90 руб/кг);
- с северной стороны строения по бул. Анкудинова, 17Г (навага от 60 до 80 руб/кг).
Торговля осуществляется в рамках реализации проекта правительства области «Региональный продукт «Обеспечение населения охлажденной, свежевыловленной рыбой».
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Новости общества Сахалина и Курил
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