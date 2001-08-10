В Сахалинской области пройдет межрегиональный форум

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 24 по 26 февраля свыше 300 специалистов отрасли здравоохранения из разных регионов страны обсудят на островной земле лучшие медицинские практики. Экспертами станут представители федеральных ведомств и ведущих медицинских учреждений страны, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В первый день форума гости познакомятся с опытом Сахалинской области в создании оптимальной модели здравоохранения в амбулаторном звене. Организаторы приготовили пять площадок, где коллеги смогут узнать новые медицинские практики. Ключевым гостем мероприятия станет министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Федеральный министр откроет форум совместно с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и заместителем председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, секретарем Генерального совета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком.

- Наша задача в рамках форума - показать многообразие возможностей развития региональной медицины. Мы готовы исследовать, открывать и сами делиться опытом с профессионалами сферы здравоохранения. Сегодня в Сахалинской области мы создаем такие условия для работы, чтобы опытные специалисты и молодые работники чувствовали себя в авангарде, - отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук.

В ходе пленарного заседания участники форума обсудят изменения в системе здравоохранения с помощью управления данными и ключевые факторы развития отрасли. Гостям приготовили обширную деловую программу, которая позволит участникам оценить привлекательность работы на островах.