Южносахалинцам расскажут, как принять участие в ярмарке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Завтра, 16 февраля, специалисты департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка проведут горячую линию по вопросам получения муниципальных услуг в электронном виде через Портал государственных и муниципальных услуг.
Консультации будут касаться вопроса о преимуществе получения муниципальной услуги «Выдача разрешения на участие в ярмарке» в электронном виде.
Звонки от горожан принимаются с 10.00 до 13.00 по телефону: 300-736 (доб. 3).
Добавим, подтвердить свою учетную запись на портале Госуслуг можно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в департаменте по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 20, каб. 411. При себе необходимо иметь паспорт.
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