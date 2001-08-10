Коллектив крупнейшей дальневосточной авиакомпании отмечает профессиональный праздник
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске проходят торжественные мероприятия, посвященные 100-летию отечественной гражданской авиации. Поздравления с профессиональным праздником сегодня принимает коллектив крупнейшего дальневосточного перевозчика — авиакомпании «Аврора».
От лица главы города Сергея Надсадина генерального директора авиакомпании «Аврора» и работников предприятия поприветствовал вице-мэр Дмитрий Хайбриев. Обращаясь к коллективу, он подчеркнул, что авиакомпания успешно выполняет задачи по увеличению транспортной доступности дальневосточных городов, расширению маршрутной сети и повышению качества авиаперевозок.
– Успех авиакомпании и ее признание обеспечивает большая команда профессионалов - пилотов, бортпроводников, диспетчеров, инженеров, специалистов службы безопасности, представителей других специальностей. Ежедневно вы вносите вклад в развитие гражданской авиации и, конечно, в социально-экономическое развитие города, – сказал Дмитрий Хайбриев.
Отметим, по по итогам прошлого года пассажиропоток авиакомпании «Авроры» на социально значимых маршрутах достиг рекордных показателей – он составил 361,2 тыс. пассажиров, что на 40 процентов выше плана. Как результат – авиаперелеты между регионами ДФО и по Сахалинской области стали значительно доступнее и удобнее.
Благодарственными письмами администрации города отмечены ветераны авиации, а также работники предприятия, которые трудятся в компании в настоящее время.
Также в торжественной обстановке людей, связавших свою жизнь с небом, поздравили заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Олонцев, министр транспорта и дорожного хозяйства островного региона Валерий Спиченко и другие почетные гости.
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