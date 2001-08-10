30 сахалинских семей получили ключи от новых квартир
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Современный дом для переселенцев из аварийного фонда возвели в Поронайске. Квартиры островитянам предоставили бесплатно в рамках региональной программы. Их получили жители райцентра, а также сел Тихменево и Гастелло.
– Хочется поздравить вас с этим большим событием. Получение нового жилья – это всегда праздник. Пусть в ваших домах будет уютно, тепло и комфортно, – поздравил жителей первый вице-мэр городского округа Виталий Пенкин. – Выражаю слова благодарности подрядной организации, которая занималась строительством дома. Это действительно качественное современное жилье.
Пятиэтажный дом возвели на пересечении улиц Гагарина и 40 лет ВЛКСМ. Все квартиры сдали под «под ключ». В помещениях выполнили чистовую отделку, установили сантехнику, электронагреватели и кухонные плиты.
Новосёлы смогли оценить качество своего жилья ещё до переезда. Заблаговременная проверка проходила в рамках программы «Народный контроль». Если в течение пяти лет будут выявлены строительные недостатки, подрядчик их устранит.
В числе новоселов – Наталья Полякова, которая много лет жила в доме с печным отоплением. Сахалинка получила двухкомнатную квартиру на четвертом этаже.
– Квартира очень понравилась. Светлая и теплая. В ней есть все необходимое – остается только перевезти мебель и технику. Теперь не придется отапливать жилье углем. Очень этому рада, – поделилась эмоциями жительница села Тихменево Наталья Полякова.
Масштабная стройка в этом районе Поронайска ведется с 2019 года. В первые дома два года назад из аварийных квартир переехали 60 жителей. Возведение третьей пятиэтажки началось в мае прошлого года.
Совсем скоро в Поронайском районе новоселье смогут отпраздновать ещё 24 семьи. В селе Гастелло близится к завершению строительство 12 жилых двухквартирных жилых домов с приусадебными земельными участками. Кроме того, в этом году планируется начать строительство жилья трех домов в Поронайске и девяти домов в селе Майское.
– По поручению губернатора Валерия Лимаренко наша область активно и очень успешно реализует программу по переселению людей из аварийного жилья. С 2021 года мы переселяем уже в рамках новой программы. Это жильё, которое было признано аварийным после 1 января 2017 года. Нашему региону есть чем гордиться – за последние два года расселено 7,9 тысячи человек. В этом году с аварийным жильём попрощались 345 человек, –комментирует глава регионального минстроя Алексей Колеватых.
Отметим, в прошлом году Сахалинская область получила из федерального бюджета более 10 миллиардов рублей – это наибольший объем поддержки на расселение непригодного жилфонда среди всех российских регионов. Квартирный вопрос решается с помощью различных механизмов: приобретается жилье на первичном и вторичном рынках, выплачивается выкупная стоимость аварийных квартир.
Отметим, с начала года в островном регионе заселили 9 новых домов. Всего в этом году из аварийного жилья планируется переселить 5 тысяч сахалинцев и курильчан. До конца 2026 года новоселье должны отпраздновать свыше 32 тысяч человек.
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