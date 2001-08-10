Судебные приставы – за кибербезопасность

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На сегодняшний день россияне всё чаще сталкиваются с действиями мошенников, в том числе нередко преступники выдают себя за сотрудников государственных органов, рассылая на электронные адреса и мобильные номера граждан лже-уведомления. Современные технологии позволяют гражданам погашать задолженности дистанционно, быстро и просто, и поэтому данным удобством активно пользуются мошенники. В связи с этим, УФССП России по Сахалинской области напоминает о правилах «цифровой гигиены» во избежание печальных последствий от рук злоумышленников.

Прежде всего: обращаем внимание сахалинцев и курильчан, что Служба судебных приставов не рассылает какие-либо уведомления и иные документы на личные электронные ящики граждан или в мэссенджерах.

Не следует доверять подобным электронным письмам, как бы убедительно они ни были оформлены, и соответственно не следует их открывать и, тем более, переходить по указанным в них ссылкам. Это чревато серьезными последствиями в виде списания денежных средств, взлома устройства, с которого выполнен вход, его заражения вирусной программой, потери аккаунтов в различных приложениях и т.п.

Наличие в письме коротких ссылок, не отражающих наименование сайта и состоящих из случайного набора букв и цифр, также должно вызывать сомнения: мошенники часто пользуются конверторами ссылок, чтобы скрыть настоящий вэб-адрес. Также обращайте внимание на правильность написания сайтов – www.fssp.gov.ru или www.r65.fssp.gov.ru (где цифры - это код субъекта РФ), а электронный адрес отправителя всегда можно проверить на официальном сайте ведомства (www.fssp.gov.ru или www.r65.fssp.gov.ru) в разделе «Контакты».

Кроме того, если отправитель заявляет, что Вы являетесь должником, обязательно самостоятельно проверьте себя на наличие задолженностей в официальных источниках:

на официальном сайте УФССП России по Сахалинской области www.r65.fssp.gov.ru в сервисе «Банк данных исполнительных производств»; в Личном кабинете Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru; позвонив в центр телефонного обслуживания ФССП России по номеру: 8-800-303-0000.

Самый удобный способ оплаты задолженности и взаимодействия со Службой судебных приставов – это портал «Госуслуг» (ЕПГУ). Иной способ платежа – очно в отделении банка. Официальную квитанцию можно скачать на официальном сайте Службы в сервисе «Банк данных исполнительных производств».

Более того, если Вам поступил звонок от лже-сотрудника органов принудительного исполнения с предупреждениями, угрозами и требованием оплатить долг по реквизитам или предоставить данные своих банковских карт и счетов, призываем не поддаваться психологическому воздействию злоумышленника – помните об официальных источниках информации, а также о том, что онлайн-платёж возможен только в Личном кабинете ЕПГУ. Даже если предполагаемый сотрудник выбрал тактику, противоположную запугиванию, - официальные источники информации и официальные способы проведения оплаты неизменны: официальный сайт Службы и Единый портал государственных и муниципальных услуг. Требование данных по счетам уже означает, что с Вами общается мошенник, так как все эти сведения судебный пристав-исполнитель получает в рамках ведения исполнительного производства по официальным запросам в кредитные организации.

С целью предупреждения преступлений, связанных с посягательствами на безопасность в сфере информационно-коммуникативных технологий, УФССП России по Сахалинской области рекомендует:

использовать антивирусные программы для защиты компьютера или мобильного устройства;

периодически изменять пароль, создавая его сложным с использованием различных сочетаний цифр, строчных и заглавных букв;

придерживаться осторожности с полученным спамом в электронной почте и системах мгновенных сообщений и ни при каких условиях не открывать вложения;

обращать внимание на то, на каком именно сайте вас просят ввести пароль, номер телефона или совершать какое-либо действие, например, бесплатно проверить компьютер на вирусы, скачать обновления и т.д.;

при авторизации в банковских приложениях лучше использовать многофактурную аутентификацию;

особое внимание уделять использованию безопасных способов перевода денежных средств в счёт оплаты задолженности по исполнительным производствам, а именно в виде сервисов портала «Госуслуг».

УФССП России по Сахалинской области призывает граждан быть бдительными и при получении писем, а также сообщений, вызывающих подозрение, обращаться в отделения судебных приставов.