Южно-Сахалинск удостоен первого места на конкурсе профессионального управления «Проектный Олимп»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Москве подвели итоги конкурса «Проектный Олимп». Администрация Южно-Сахалинска заняла первое место в номинации «Системы управления проектной деятельностью в федеральных, региональных и муниципальных органов власти». Ежегодно в конкурсе принимают участие органы исполнительной власти и местного самоуправления со всей России.
Конкурс «Проектный Олимп» – это долгосрочный проект, целями которого являются широкое распространение инструментов проектного управления в государственном секторе, повышение эффективности деятельности органов государственной власти, а также государственных корпораций и компаний, оказывающих наиболее значительное влияние на развитие экономики. Организатором конкурса выступает Аналитический центр при Правительстве
– Сахалинская область полностью перешла на проектное управление, и мы уже видим положительные результаты своей работы. Стали быстрее приниматься решения, эффективнее использоваться ресурсы и процесс работы стал прозрачнее. Администрация Южно-Сахалинска повторила опыт правительства области и перенесла лучшие практики в свою работу. Результатом стало улучшение качества работы как самой администрации, так и подведомственных организаций. Яркие примеры – уборка города от пыли и от снега. С применением проектного управления количество пыли стало в 5 раз меньше, а снег стали убирать с дорог и во дворах в течение нескольких суток, – отметил заместитель председателя Правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.
Жюри «Проектного Олимпа» провело более 400 экспертиз конкурсных отчетов и определили участников второго тура, который прошёл в онлайн-формате.
В номинации «Системы управления проектной деятельностью организации» в категории «Федеральные, региональные и муниципальные органы власти» во второй тур вошло муниципальное казенное учреждение «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска», представившее на конкурс систему формирования и управления проектами в администрации города Южно-Сахалинска.
– В проектной деятельности сегодня задействовано более трети администрации города. Стратегические проекты, которые реализуются в Южно-Сахалинске – это создание горнолыжного курорта международного уровня «Горный воздух», проекты, связанные со строительством крупных социальных, спортивных объектов, учреждений образования, объектов инженерной инфраструктуры, благоустройством территории, индивидуальным жилищным строительством, развитием полигонов ТКО и другими направлениями, которые позволяют повысить комфорт и качество жизни горожан. В совокупности с цифровизацией и работой над оптимизацией процессов проектное управление дает возможность наиболее эффективно реализовывать поставленные перед администрацией города задачи, – сказал управляющий делами администрации Южно-Сахалинска Вячеслав Кожухов.
Торжественное награждение призеров и финалистов конкурса традиционно состоялась во время конференции «Практика применения проектного управления», которая прошла на площадке Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации.
Аналитический центр проводит конкурс профессионального управления проектной деятельностью «Проектный Олимп» с 2014 года. В 2021 году с аналогичным проектом Правительство Сахалинской области участвовало в конкурсе «Проектный Олимп», заняв 2 место в номинации «Лучший проект года».
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