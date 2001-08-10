Несколько тысяч посылок из дома доставили сахалинским бойцам на Донбассе перед 23 февраля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ко Дню защитника Отечества все сахалинские и курильские военнослужащие получили подарки из дома. Отправку партии посылок организовало правительство Сахалинской области по поручению губернатора Валерия Лимаренко.
Часть подарков ко Дню защитника Отечества вручил депутат Государственной Думы Георгий Карлов, который сейчас находится в Шахтерске Донецкой Народной Республики. Остальные переданы в расположение бойцов через военное командование.
В подарках – произведенные на Сахалине сладости, консервы, а также открытки, которые сделали и подписали учащиеся островных школ и детских садов в рамках проекта «Сопричастность», инициированного партией «Единая Россия». Помощь в наполнении посылок оказал сахалинский бизнес. В числе крупных благотворителей – группа компаний «Столица», а также рыбопромысловые предприятия «Тайра-Долинск» и ООО «Янтарное».
– День защитника Отечества для многих сахалинцев и курильчан в этом году – не просто формальность. На дальних рубежах Родины сегодня находятся наши земляки, они с честью несут службу, а их семьи верят в них и ждут возвращения домой с победой. Когда я встречался с ребятами на Донбассе, они передавали благодарность землякам за помощь и поддержку, столь нужную в это непростое время. Уверен, что им будет приятно получить сердечный привет из дома в преддверии праздника. Благодарю бизнес, общественные объединения, неравнодушных сахалинцев и курильчан, которые приложили к этому руку, – сказал губернатор Валерий Лимаренко.
Напомним, ранее Сахалинская область поздравила военнослужащих с Новым годом, обеспечив их всех сладкими подарками, направленными в ДНР, где в основном несут службу островитяне.
– Проект «Сопричастность», запущенный по инициативе губернатора Валерия Лимаренко, объединил самых разных людей одной идеей: Сахалин своих не бросает! Это не пустые слова. К примеру, мама одного из бойцов, который сейчас лечится в московском госпитале, попросила, чтобы посылку для сына обязательно доставили товарищам из его взвода. Низкий поклон нашим мамам, для которых все эти ребята – свои, родные, – сказал Георгий Карлов, который является представителем комитета по обороне в Госдуме РФ.
После торжественной части депутат ответил на вопросы военнослужащих, а также провел встречу с военным командованием на местах.
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