Активисты Сахалинского университета начали работу над проектированием общественных пространств в будущем
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Амфитеатр, экологическая инфраструктура, астрономический клуб и пространство для самозанятых: активисты Сахалинского государственного университета начали работу над проектированием общественных пространств в будущем студенческом городке.
– Нам очень важно услышать мнение наших студентов о том, как и чем должны быть наполнены новые общежития для комфортного проживания. Мы хотим, чтобы наш студенческой городок был местом притяжения для студентов и будущих абитуриентов. Поэтому предоставляем молодым людям свободу выбора в наполнении пространств. Все наработки мы передадим проектировщикам и дизайнерам. < strong>– пояснила и.о. ректора СахГУ Мария Ганченкова.
Во время встречи со студентами из Объединённого совета обучающихся глава университета выступила с инициативой подключить студенческий актив к разработке на Сахалине университетского кампуса мирового уровня.
– У нас будет целых три девятиэтажки, фактически на каждом этаже для наших студентов будет общественная зона, и что там будет находиться, зависит только от нас, < strong>– рассказала председатель Объединённого совета обучающихся, студентка пятого курса ИЕНиТБ СахГУ Анастасия Кокшарова. – Мы поделились на две рабочие группы: ребята сейчас работают над разными зонами – уличной, рабочей, зоной коворкинга, студенческими центрами, дизайном оформления и так далее.
– Мы работали сейчас по четырём основным блокам: это благоустройство улицы, коммерческие пространства, хозяйственное пространство, а также коворкинг-зоны, < strong>- рассказала третьекурсница Анна Цепкало. – В частности, мы озабочены вело- и самокатной инфраструктурой университета – это велопарковки, хранилище для велосипедов в зимний период и ночное время суток.
Строительство студенческого городка на 1500 мест, который стает неотъемлемой частью кампуса мирового уровня Сахалинского государственного университета, планируется завершить осенью 2025 года. Проект кампуса «СахалинTECH» включает не только студенческий городок, но и научно-образовательный комплекс. Его возведут на месте бывшего Дома офицеров. Центр объединит учебный корпус, научно-лабораторный блок с технопарком, библиотеку, зал собраний, общественно-деловые пространства.
– Необходимо предусмотреть научную территорию, кинотеатр и амфитеатр, которые можно расположить в пространстве между девятиэтажными зданиями, < strong>– считает студент второго курса Владислав Кузьменко. – Также можно сделать верёвочный парк для жителей города, где будут заниматься и студенты, добавить трассу для бега вокруг студенческого городка. Планируем больше зелени везде, выставочные зоны, галереи и цифровую библиотеку.
Следующим этапом станет аналогичная рабочая сессия со школьниками региона. После этого, студенты и школьники представят свое видение будущего кампуса рабочей группе.
Проект по созданию кампусов является частью национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России. Он направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, а также формирование у граждан страны полного представления о прорывных достижениях российской науки при взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса.
Напомним, что ранее были проведены два отбора заявок на создание кампусов, в рамках которых выбраны 17 проектов (в 2021 году – 8 проектов, в 2022 году – 9 проектов). Сеть современных кампусов предоставит более 61 тысячи мест для подготовки кадров в соответствии с направлениями региональных стратегий социально-экономического развития, а также увеличит долю обучающихся, систематически занимающихся наукой, и молодых преподавателей и ученых.
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