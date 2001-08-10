Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Амфи­те­атр, эко­ло­ги­че­ская инфра­струк­ту­ра, аст­ро­но­ми­че­ский клуб и про­стран­ство для само­за­ня­тых: акти­ви­сты Саха­лин­ско­го госу­дар­ствен­но­го уни­вер­си­те­та нача­ли рабо­ту над про­ек­ти­ро­ва­ни­ем обще­ствен­ных про­странств в буду­щем сту­ден­че­ском город­ке.

– Нам очень важ­но услы­шать мне­ние наших сту­ден­тов о том, как и чем долж­ны быть напол­не­ны новые обще­жи­тия для ком­форт­но­го про­жи­ва­ния. Мы хотим, что­бы наш сту­ден­че­ской горо­док был местом при­тя­же­ния для сту­ден­тов и буду­щих аби­ту­ри­ен­тов. Поэто­му предо­став­ля­ем моло­дым людям сво­бо­ду выбо­ра в напол­не­нии про­странств. Все нара­бот­ки мы пере­да­дим про­ек­ти­ров­щи­кам и дизай­не­рам. < strong>– пояс­ни­ла и.о. рек­то­ра СахГУ Мария Ган­чен­ко­ва.

Во вре­мя встре­чи со сту­ден­та­ми из Объ­еди­нён­но­го сове­та обу­ча­ю­щих­ся гла­ва уни­вер­си­те­та высту­пи­ла с ини­ци­а­ти­вой под­клю­чить сту­ден­че­ский актив к раз­ра­бот­ке на Саха­лине уни­вер­си­тет­ско­го кам­пу­са миро­во­го уров­ня.

– У нас будет целых три девя­ти­этаж­ки, фак­ти­че­ски на каж­дом эта­же для наших сту­ден­тов будет обще­ствен­ная зона, и что там будет нахо­дить­ся, зави­сит толь­ко от нас, < strong>– рас­ска­за­ла пред­се­да­тель Объ­еди­нён­но­го сове­та обу­ча­ю­щих­ся, сту­дент­ка пято­го кур­са ИЕНиТБ СахГУ Ана­ста­сия Кок­ша­ро­ва. – Мы поде­ли­лись на две рабо­чие груп­пы: ребя­та сей­час рабо­та­ют над раз­ны­ми зона­ми – улич­ной, рабо­чей, зоной ковор­кин­га, сту­ден­че­ски­ми цен­тра­ми, дизай­ном оформ­ле­ния и так далее.

– Мы рабо­та­ли сей­час по четы­рём основ­ным бло­кам: это бла­го­устрой­ство ули­цы, ком­мер­че­ские про­стран­ства, хозяй­ствен­ное про­стран­ство, а так­же ковор­кинг-зоны, < strong>- рас­ска­за­ла тре­тье­курс­ни­ца Анна Цеп­ка­ло. – В част­но­сти, мы оза­бо­че­ны вело- и само­кат­ной инфра­струк­ту­рой уни­вер­си­те­та – это вело­пар­ков­ки, хра­ни­ли­ще для вело­си­пе­дов в зим­ний пери­од и ноч­ное вре­мя суток.

Стро­и­тель­ство сту­ден­че­ско­го город­ка на 1500 мест, кото­рый ста­ет неотъ­ем­ле­мой частью кам­пу­са миро­во­го уров­ня Саха­лин­ско­го госу­дар­ствен­но­го уни­вер­си­те­та, пла­ни­ру­ет­ся завер­шить осе­нью 2025 года. Про­ект кам­пу­са «Саха­линTECH» вклю­ча­ет не толь­ко сту­ден­че­ский горо­док, но и науч­но-обра­зо­ва­тель­ный ком­плекс. Его воз­ве­дут на месте быв­ше­го Дома офи­це­ров. Центр объ­еди­нит учеб­ный кор­пус, науч­но-лабо­ра­тор­ный блок с тех­но­пар­ком, биб­лио­те­ку, зал собра­ний, обще­ствен­но-дело­вые про­стран­ства.

– Необ­хо­ди­мо преду­смот­реть науч­ную тер­ри­то­рию, кино­те­атр и амфи­те­атр, кото­рые мож­но рас­по­ло­жить в про­стран­стве меж­ду девя­ти­этаж­ны­ми зда­ни­я­ми, < strong>– счи­та­ет сту­дент вто­ро­го кур­са Вла­ди­слав Кузь­мен­ко. – Так­же мож­но сде­лать верё­воч­ный парк для жите­лей горо­да, где будут зани­мать­ся и сту­ден­ты, доба­вить трас­су для бега вокруг сту­ден­че­ско­го город­ка. Пла­ни­ру­ем боль­ше зеле­ни вез­де, выста­воч­ные зоны, гале­реи и циф­ро­вую биб­лио­те­ку.

Сле­ду­ю­щим эта­пом ста­нет ана­ло­гич­ная рабо­чая сес­сия со школь­ни­ка­ми реги­о­на. После это­го, сту­ден­ты и школь­ни­ки пред­ста­вят свое виде­ние буду­ще­го кам­пу­са рабо­чей груп­пе.

Про­ект по созда­нию кам­пу­сов явля­ет­ся частью наци­о­наль­но­го про­ек­та «Нау­ка и уни­вер­си­те­ты», реа­ли­зу­е­мо­го Мино­бр­на­у­ки Рос­сии. Он направ­лен на при­вле­че­ние талант­ли­вой моло­де­жи в нау­ку, повы­ше­ние вовле­чен­но­сти про­фес­си­о­наль­но­го сооб­ще­ства в эффек­тив­ное реше­ние стра­те­ги­че­ски важ­ных вопро­сов в науч­ной сфе­ре, а так­же фор­ми­ро­ва­ние у граж­дан стра­ны пол­но­го пред­став­ле­ния о про­рыв­ных дости­же­ни­ях рос­сий­ской нау­ки при вза­и­мо­дей­ствии госу­дар­ства, науч­но­го сооб­ще­ства и биз­не­са.

Напом­ним, что ранее были про­ве­де­ны два отбо­ра заявок на созда­ние кам­пу­сов, в рам­ках кото­рых выбра­ны 17 про­ек­тов (в 2021 году – 8 про­ек­тов, в 2022 году – 9 про­ек­тов). Сеть совре­мен­ных кам­пу­сов предо­ста­вит более 61 тыся­чи мест для под­го­тов­ки кад­ров в соот­вет­ствии с направ­ле­ни­я­ми реги­о­наль­ных стра­те­гий соци­аль­но-эко­но­ми­че­ско­го раз­ви­тия, а так­же уве­ли­чит долю обу­ча­ю­щих­ся, систе­ма­ти­че­ски зани­ма­ю­щих­ся нау­кой, и моло­дых пре­по­да­ва­те­лей и уче­ных.