Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты «РКВ-Сахалин» за январь и февраль ликвидировали более 400 засоров колодцев и сетей водоотведения. В 2022 году общее число засоров составило 3181. Как отмечают сотрудники водоканала, в большинстве случаев это – последствия пренебрежительного отношения к элементарным правилам пользования канализацией.
В «РВК-Сахалин» составили анти-рейтинг предметов, которые специалисты предприятия находят и извлекают из системы водоотведения Южно-Сахалинска.
- Нетканые полотенца, влажные салфетки и ватные палочки.
- Пищевые продукты, очистки овощей и остатки фруктов.
- Средства гигиены и подгузники (в водной среде увеличиваются в размерах и блокируют движение стоков).
- Втулки от туалетной бумаги.
- Жиры и масла (в холодной воде жир застывает и оседает на трубах).
- Строительный мусор, а также строительные смеси, которые при соприкосновении с водой приобретают глинообразную консистенцию и блокирует водоотведение.
- Посуда одноразовая и металлическая, при этом больше всего вилок и ложек (не серебро!).
- Мобильные телефоны (при походе в туалет все-таки лучше не брать с собой гаджеты).
- Монеты и золотые украшения – не так часто и не так много.
- Зонты – самая редкая находка, вызывающая удивление даже у опытных специалистов.
«Бездумно сброшенный в унитаз или раковину нерастворимый мусор – сильно осложняет работы всей городской системы водоотведения. Это приводит не только к засорам канализационных коллекторов и выходу стоков на улицы и газоны, но может стать причиной подтопления квартир, подвалов жилых домов и дворовой территории», - подчеркнул директор по производству «РВК-Сахалин» Станислав Купчинский.
Напомним, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ собственник жилья обязан поддерживать его в надлежащем состоянии, а также соблюдать правила пользования, в том числе применять систему канализации исключительно по назначению.
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