Горожане поддержали идею участия во всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре прошли общественные обсуждения по вопросу участия Южно-Сахалинска во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Южносахалинцы поддержали инициативу муниципалитета, выдвинув к участию три общественных пространства города. С 17 февраля стартовало голосование по выбору территории, которое продлится 10 дней.
- Нам важно было понять позицию жителей: поддерживают ли они участие в данном конкурсе, так как это подразумевает активное вовлечение горожан в голосование за проекты благоустройства, - рассказала заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Южно-Сахалинска Ирина Андросова. - Жители активно откликнулись, живо обсуждали проекты, задавали вопросы и выдвигали предложения по улучшению представленных концепций.
В качестве кандидатов для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды от Южно-Сахалинска выбраны три общественные территории: сквер Геологов в районе ул. Сахалинской, 102, сквер Молодежный в Ново-Александровске и второй этап реконструкции набережной реки Рогатка в Южно-Сахалинске. Сегодня на портале Госуслуг стартовало голосование за выбор общественной территории, на которой будет реализован проект создания комфортной городской среды в рамках проведения всероссийского конкурса. Голосование продлится до 27 февраля включительно.
- Все предложенные территории заслуживают внимания. Мне ближе всего идея благоустройства реки Рогатка, так как это позволит продлить пешеходную зону нашего прекрасного парка им. Гагарина и улучшит внешний облик набережной. Считаю, что всем жителям важно включиться в голосование, поскольку это реальный шанс улучшить, преобразить облик родного города и создать еще одно место отдыха, - отметила южносахалинка Мария Ульянова.
Уточним, благоустройство сквера Молодежный и территории, расположенной вблизи дома по ул. Сахалинская, 102 (район Восточной гимназии, сквер Геологов), предусматривает сохранение зеленых насаждений в сложившемся пространстве с организацией дополнительных пешеходных связей, зон активного и тихого отдыха горожан.
На конкурс также выдвинут второй этап проекта реконструкции набережной реки Рогатка, предусматривающий благоустройство северного берега с обустройством навеса, амфитеатра с посадочными местами и выходом к воде.
- Благоустройство набережной реки Рогатка - это большая комплексная работа по обустройству рекреационного пространства, которое является продолжением парка Гагарина. В новом воплощении территория станет зоной отдыха, где можно будет проводить событийные мероприятия и посетить аллею почетных горожан, - рассказал в ходе презентации проектировщик, представитель компании «Конкрит Джангл» Феликс Машков. Он также отметил, что набережная — это, прежде всего, сложный гидротехнический объект, при создании которого не должны быть повреждены действующие инженерные сооружения, их необходимо укрепить и придать им большей функциональности.
Заявки можно подавать и на бумажном носителе в департамент архитектуры градостроительства Южно-Сахалинска по адресу: ул. Карла Маркса, 32 кабинет №6. Заполненные заявки также можно направлять на электронную почту: [email protected] Форму заявки можно скачать на официальном сайте администрации в разделе «Информация для населения» (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1506/2491).
Проголосовать также можно с помощью QR-кода (прилагается).
Отметим, концепция благоустройства, набравшая наибольшее количество голосов, будет представлена на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, победа в котором позволит получить финансирование на реализацию из федерального бюджета. В числе критериев для принятия положительного решения: участие и интерес жителей к воплощению проекта.
Комментарии - 1
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:17 15 Февраля Южносахалинцы могут получить компенсационную выплату на приобретение локальных очистных сооружений канализации
14:48 16 Февраля Житель областного центра обвиняется в убийстве брата
10:25 13 Февраля Сахалинец ранил несколько человек у ночного клуба на Сахалине
09:54 13 Февраля Первый вице-мэр Южно-Сахалинска Ковальчук встретился с консулом посольства Кыргызской Республики
14:32 24 Января МЧС предупреждает о сильной метели в Сахалинской области 25 января
16:14 20 Января Южносахалинцы передали балаклавы бойцам СВО
15:24 27 Января Ситуация с водоснабжением в Южно-Сахалинске приходит в норму
17:19 3 Февраля В Южно-Сахалинске стартовал муниципальный этап конкурса "Педагог года-2023"
Выбор редакции
- 16:09 Вчера В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 Вчера Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 Вчера Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 Вчера Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?