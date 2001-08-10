Горожане поддержали идею участия во всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре прошли общественные обсуждения по вопросу участия Южно-Сахалинска во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Южносахалинцы поддержали инициативу муниципалитета, выдвинув к участию три общественных пространства города. С 17 февраля стартовало голосование по выбору территории, которое продлится 10 дней.

- Нам важно было понять позицию жителей: поддерживают ли они участие в данном конкурсе, так как это подразумевает активное вовлечение горожан в голосование за проекты благоустройства, - рассказала заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Южно-Сахалинска Ирина Андросова. - Жители активно откликнулись, живо обсуждали проекты, задавали вопросы и выдвигали предложения по улучшению представленных концепций.

В качестве кандидатов для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды от Южно-Сахалинска выбраны три общественные территории: сквер Геологов в районе ул. Сахалинской, 102, сквер Молодежный в Ново-Александровске и второй этап реконструкции набережной реки Рогатка в Южно-Сахалинске. Сегодня на портале Госуслуг стартовало голосование за выбор общественной территории, на которой будет реализован проект создания комфортной городской среды в рамках проведения всероссийского конкурса. Голосование продлится до 27 февраля включительно.

- Все предложенные территории заслуживают внимания. Мне ближе всего идея благоустройства реки Рогатка, так как это позволит продлить пешеходную зону нашего прекрасного парка им. Гагарина и улучшит внешний облик набережной. Считаю, что всем жителям важно включиться в голосование, поскольку это реальный шанс улучшить, преобразить облик родного города и создать еще одно место отдыха, - отметила южносахалинка Мария Ульянова.

Уточним, благоустройство сквера Молодежный и территории, расположенной вблизи дома по ул. Сахалинская, 102 (район Восточной гимназии, сквер Геологов), предусматривает сохранение зеленых насаждений в сложившемся пространстве с организацией дополнительных пешеходных связей, зон активного и тихого отдыха горожан.

На конкурс также выдвинут второй этап проекта реконструкции набережной реки Рогатка, предусматривающий благоустройство северного берега с обустройством навеса, амфитеатра с посадочными местами и выходом к воде.

- Благоустройство набережной реки Рогатка - это большая комплексная работа по обустройству рекреационного пространства, которое является продолжением парка Гагарина. В новом воплощении территория станет зоной отдыха, где можно будет проводить событийные мероприятия и посетить аллею почетных горожан, - рассказал в ходе презентации проектировщик, представитель компании «Конкрит Джангл» Феликс Машков. Он также отметил, что набережная — это, прежде всего, сложный гидротехнический объект, при создании которого не должны быть повреждены действующие инженерные сооружения, их необходимо укрепить и придать им большей функциональности.

Заявки можно подавать и на бумажном носителе в департамент архитектуры градостроительства Южно-Сахалинска по адресу: ул. Карла Маркса, 32 кабинет №6. Заполненные заявки также можно направлять на электронную почту: [email protected] Форму заявки можно скачать на официальном сайте администрации в разделе «Информация для населения» (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1506/2491).

Проголосовать также можно с помощью QR-кода (прилагается).

Отметим, концепция благоустройства, набравшая наибольшее количество голосов, будет представлена на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, победа в котором позволит получить финансирование на реализацию из федерального бюджета. В числе критериев для принятия положительного решения: участие и интерес жителей к воплощению проекта.