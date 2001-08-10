Дорожная обстановка в Южно-Сахалинске на 17 февраля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ночь на 17 февраля на расчистке улиц областной столицы от снега и наледи были задействованы 83 спецмашины и 33 рабочих. Днем расчищать УДС будут 86 единиц техники и 129 рабочих. В течение суток на снежные полигоны вывезено более 2400 кубометров снега.
В случае неудовлетворительного состояния проезжей части или тротуаров горожане могут оставить обращение в диспетчерскую департамента городского хозяйства Южно-Сахалинска по телефону: 300-475.
Напомним также, что до 19 февраля частично перекрыт проезд на ул. А. Блока, пер. Лесозаводском и пер. Семафорном. Здесь проводятся работы по укладке газопровода. Проезд и подходы к домам организованы.
До 26 февраля для движения закрыт внутриквартальный проезд от дома №64Б по пр. Мира до ТЦ «Коралл» (пр. Мира, 66) в связи с работами по прокладке сетей теплоснабжения. Автомобилистам необходимо учитывать данную информацию при движении в этих районах.
Специалисты отдела муниципального жилищного контроля администрации Южно-Сахалинска сегодня ведут адресную работу по заявкам горожан, а также проверят качество расчистки дворов в спальных районах на ул. Емельянова, пр. Мира, ул. Пограничной, Компроспекте, ул. Комсомольской, в районе Черемушек, Спортивном проезде.
Отметим, по результатам мониторинга за последние 7 дней управляющим компаниям выдано 16 предостережений по факту ненадлежащей расчистки тротуаров и дворовых территорий.
Сообщать о фактах неудовлетворительной расчистки придомовых территорий горожане могут на горячую линию ГЖИ по телефону 43-24-20, в отдел муниципального жилищного контроля в рабочее время по телефону 300-785 (доб. 1-5) и в официальные аккаунты администрации Южно-Сахалинска https://hipolink.me/yuzhnosakhalinsk_official.
На городские маршруты сегодня вышли 178 автобусов. Отслеживать движение пассажирского транспорта можно на сайте https://www.go2bus.ru/. При нарушении автобусом графика движения необходимо обращаться по телефону единого оператора 55-65-15.
Актуальная информация о дорожной обстановке в Южно-Сахалинске, ДТП, неработающих светофорах оперативно размещается в телеграм-канале Центра управления городской мобильностью https://t.me/tsugm .
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