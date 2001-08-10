Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

17 февраля свежую навагу и камбалу можно приобрести на нескольких площадках Южно-Сахалинска:

- с 10.00 до 15.00 на ярмарочной площадке (Ленина, 254/1): навага по 80 руб. за кг;

- с 10.00 до 16.00 на ярмарочной площадке около «Дома торговли» (Мира, 106А): навага от 60 до 80 руб. за кг, а также камбала от 50 до 100 руб. за кг;

- с 10.00 до 19.00 северная сторона дома №17Г по бул. Анкудинова; южнее дома №26 по ул. Пограничной, севернее строения №13 по ул. Сахалинской, северо-западнее пересечения улиц Сахалинской и Лермонтова: навага от 60 до 90 руб. за кг.

Торговля осуществляется в рамках реализации проекта правительства Сахалинской области «Региональный продукт «Обеспечение населения охлажденной, свежевыловленной рыбой».