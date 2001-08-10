10:18, | Новости общества Сахалина и Курил
Сивучи впервые вышли на берег вблизи Южно-Курильска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
8 февраля местные жители сообщили о выходе на сушу нескольких сивучей на Кунашире в районе Южно-Курильского мыса, недалеко от офиса заповедника «Курильский». Сотрудники научного отдела заповедника выехали на место, чтобы провести наблюдения за животными.
Мониторинг сивучей с Южно-Курильского мыса ведётся сотрудниками заповедника с 2015 года. По Южно-Курильскому проливу с тихоокеанской стороны вдоль Кунашира проходит один из миграционных путей этих животных. Однако до последнего времени не были зарегистрированы выходы морских львов на сушу на Южно-Курильском мысу.
Три из замеченных на камнях сивучей – самцы, уже достаточно зрелые, чтобы вести «взрослую» жизнь на лежбищах. Еще три - предположительно совсем молодые самцы. Такой вывод можно сделать как по форме головы (выглядит тяжеловатой, т.е. мужской), так и по особенностям формирования групп сивучей – самцы часто образуют холостяковые группы во время сезонных миграций.
9 февраля на камни вышел ещё один секач (взрослый самец сивуча). В это время остальные сивучи плавали рядом, охотились. На спине этого секача были видны множественные шрамы, которые не являются чем-то необычным для самцов сивучей. Это результат драк в сезон размножения с другими секачами. Обычно все взрослые самцы покрыты шрамами от боевых схваток.
В последние годы сивучи вблизи Южно-Курильского мыса появляются ежегодно. Этой зимой первая встреча здесь была зафиксирована сотрудниками заповедника 17.12.22. Подробнее см. http://kurilskiy.ru/tpost/sfzidu7su1-sivuchi-priplili-skoro-novii-god
На берегу Шикотана государственными инспекторами заповедника был замечен взрослый самец сивуча 10.11.2022 на мысе Татьяна. В продолжение зимы он регулярно отмечался в его окрестностях. Однако остальные шикотанские сивучи пока предпочитают, не выходя на берег, держаться на плаву в бухтах Шикотана (Малокурильская и Крабовая), привлекаемые сюда в период зимних миграций отходами рыбоперерабатывающих предприятий.
Наибольшее количество сивучей в этом зимнем сезоне было зарегистрировано на Шикотане 13.12.2022 и 13.01.2023, в эти дни их количество доходило до 20-ти особей; а на Кунашире - 10.02.2023. В этот день одна группа также из примерно 20 особей была замечена с Южно-Курильского мыса, другая из 6 особей - рядом с полуостровом Весловский.
Поскольку сивучи ещё не привыкли выходить на берег в новых местах, в том числе и на Южно-Курильском мысу, присутствие человека и близкая фотосъёмка может их пугать. «Сивучи довольно легко привыкают к людям и относятся к ним вполне толерантно. Но эти сивучи скорее всего уйдут в воду при приближении человека. Они только начали выходить на берег и поэтому пугливы. Особенно нельзя подпускать к морским млекопитающим бродячих (и не бродячих) собак. Дикие животные могут подхватить от них чуму или другие заболевания, и тогда в природе начнётся катастрофа…» – прокомментировал специалист по сивучам, член группы экспертов по ластоногим МСОП к.б.н. Владимир Бурканов.
Мы призываем жителей Южно-Курильска (и других населенных пунктов) не приближаться к диким животным. Когда сивучи привыкнут и будут считать это место безопасным для себя, возможно, выход на камни Южно-Курильского мыса и на Шикотане станет их доброй традицией на радость жителей и гостей островов.
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