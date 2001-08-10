13 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Ногликах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В этом году масштабные работы проведут в жилых зданиях на улицах Советской, Физкультурной, Строительной, Вокзальной, Академика Штернберга и Репина. На объектах заменят системы тепло- и водоснабжения, водоотведения, электрические и газовые сети. Кроме того, в порядок приведут фасады и подвальные помещения. Об этом стало известно в ходе встречи губернатора Валерия Лимаренко с жителями северного района.
Особое внимание планируется уделить ремонту мест общего пользования. Так, по словам главы муниципального образования Сергея Камелина, в этом году планируется отремонтировать около 60 подъездов – это треть от общего числа. Однако губернатор Валерий Лимаренко предложил провести такие работы во всех домах района. Для этого областные власти готовы предоставить субсидию в размере половины стоимости работ.
Приводить в порядок места общего пользования будут в том числе в рамках партийного проекта «Единой России» «Наш двор. Наш подъезд». Вместе с управляющими компаниями эту работу проведут неравнодушные жители. Активным сахалинцам предложат украсить подъезды настенными рисунками, картинами и цветами.
– Заходя в дом, жильцы должны чувствовать комфорт и уют. Именно поэтому в порядок необходимо привести как можно большее число подъездов. В решении этой важной задачи мы готовы оказать району всестороннюю поддержку, – обратился к мэру глава области. – То же касается и дворов. Необходимо выполнить максимум в рамках текущего ремонта придомовых территорий – восстановить детские площадки, входные группы, проезжую часть.
Транспортный вопрос прозвучал от жительницы двенадцатого квартала – отдаленного района Ноглик. Сахалинка рассказала, что в этой части населенного пункта не хватает регулярного автобусного сообщения.
– Хочется поблагодарить за работу, которую выполнили в нашем районе. Мы имеем хорошую дорогу, благоустроенные улицы. У нас есть автобусная остановка, но при этом нет регулярного маршрута. А район у нас отдаленный. Хотелось бы иметь возможность пользоваться общественным транспортом. Когда такой маршрут заработает? – поинтересовалась Надежда Кузьмина.
Глава региона поставил задачу местной администрации – организовать регулярное автобусное движение в течение месяца.
В ходе мероприятия также было принято решение открыть дополнительную государственную аптеку в райцентре. Жители рассказали, что сейчас в муниципальном образовании работают всего два таких пункта. Этого недостаточно. Выполнением поручения займется региональное министерство здравоохранения.
На особый контроль областных властей взят вопрос газификации частного дома на улице Юбилейной. Из-за бюрократических проволочек подключение дома к голубому топливу, по словам собственницы, идет слишком медленно.
Сразу несколько жильцов частного сектора попросили губернатора помочь в решении вопроса, связанного с подключением к интернету. На невозможность получить доступ к всемирной паутине пожаловались владельцы домов на улицах Энтузиастов и Лиственной. Разобраться в причинах и помочь островитянам поручено областному министерству цифрового и технологического развития.
Всего в ходе мероприятия прозвучало около 30 вопросов и обращений, связанных с развитием медицины, спорта, образования, ЖКХ, транспортной доступностью, переселением людей из ветхого и аварийного жилья, дорожным строительством. Все они взяты в работу. По каждому поручению установлены сроки и исполнители.
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