Сергей Надсадин навестил семью, чья квартира пострадала при пожаре
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Глава города встретился с семьей Горшковых, в квартире которых произошел пожар в начале февраля. В ней проживали супруга и двое детей южносахалинца, который проходит службу в зоне специальной военной операции. Сейчас они находятся у родственников.
Сергей Надсадин на месте пообщался с семьей и подчеркнул, что все вопросы по обеспечению помощи южносахалинцам находятся на его личном контроле.
- Ни одну семью, в которой граждане защищают нашу Родину, мы не оставим без внимания. Мы обменялись телефонами с супругой южносахалинца Анастасией. Эта семья под нашей опекой. Мы готовы помогать в любых вопросах, а также обязательно проконтролируем качество и сроки ремонта. За короткое время квартира будет приведена в порядок, - сказал Сергей Надсадин.
Кроме того, будет оказана посильная помощь соседям, чье жилье пострадало от последствий тушения пожара.
- Мы на самом деле не ожидали такой поддержки и не думали, что все так быстро произойдет. Дети уже ждут, когда закончится ремонт, чтобы вернуться в свою квартиру, потому что здесь все будет совсем по-другому. Мы будем спокойно спать, потому что будем знать, что это безопасно, так как у нас будет нормальная проводка, - рассказала южносахалинка Анастасия Горшкова.
Добавим, сразу после поступления информации о произошедшем специалисты департамента социальной политики администрации города связались с семьей Горшковых. Для помощи южносахалинцам был организован вывоз вещей и мебели из квартиры, которые пострадали во время пожара, силами МУП «ЖЭУ-10».
Также откликнулись неравнодушные горожане, волонтеры и представители бизнес-сообщества областного центра. Администрация города благодарит предпринимателей Южно-Сахалинска, которые оказывают помощь семье. Это ООО «СЗ Рыбоводстрой», ИП Де И.Ч., ООО «Строительная база №1», ООО «Инженерные технологии», ИП Лукашов Л.И., ООО «Окна Сахалина».
Вместе с тем южносахалинцы нуждаются в мебели, так как большая часть вещей непригодна для использования. Если у благотворителей и горожан есть возможность оказать поддержку, то можно обращаться по телефонам: 8-962-145-0611, 31-27-87 (департамент информационной политики аппарата администрации Южно-Сахалинска).
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