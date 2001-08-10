Тихоокеанское
информационное агентство
17 Февраля 2023
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Дорожная обстановка в Южно-Сахалинске на 17 февраля
15:28, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В заливе Мордвинова выходить на лёд крайне опасно

В заливе Мордвинова выходить на лёд крайне опасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

17 февраля в заливе Мордвинова от с. Лесное до м. Свободный располагается дрейфующий лед. Под воздействием отжимного ветра и значительных приливо-отливных колебаний уровня моря сохраняется угроза взлома припая на остальных участках. Выходить на лед крайне опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

 

 

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