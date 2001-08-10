В заливе Мордвинова выходить на лёд крайне опасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

17 февраля в заливе Мордвинова от с. Лесное до м. Свободный располагается дрейфующий лед. Под воздействием отжимного ветра и значительных приливо-отливных колебаний уровня моря сохраняется угроза взлома припая на остальных участках. Выходить на лед крайне опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.