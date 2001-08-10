Тихоокеанское
информационное агентство
17 Февраля 2023
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Дорожная обстановка в Южно-Сахалинске на 17 февраля
14:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

«РВК-Сахалин» завершил первый этап благоустройства на ул. Комсомольской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На прошлой неделе специалисты аварийных бригад «РВК-Сахалин» устранили повреждение чугунного водопровода диаметром 200 мм в районе улиц Комсомольской и Зацаринного.  Неотложные работы продолжались непрерывно, в том числе, и в ночное время.

В восстановительных мероприятиях было задействовано более 10 человек и 4 единицы техники, а также специализированные организации. Работы осложняли особенности ландшафта местности, из-за чего специалистам пришлось неоднократно вскрывать грунт и применять сонарное оборудование.

В настоящее время силами компании завершен первый этап благоустроительных работ по «зимнему варианту» – все разрытия засыпаны грунтом с последующим уплотнением. Асфальтирование участка и его финальное благоустройство запланированы на весну – как только позволят погодные условия.

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