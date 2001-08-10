Дорожная обстановка в Южно-Сахалинске сегодня

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ночь на 16 февраля на расчистке улиц областного центра от снега и наледи были задействованы 96 спецмашин и 33 рабочих. В течение суток на снежные полигоны вывезено более 3000 куб. м снега. Дорожная обстановка стабильная.

Днем на расчистку УДС привлечены 80 единиц техники и 126 рабочих. Основной акцент дорожников на уборку наледи и противогололедную обработку. В случае неудовлетворительного состояния проезжей части или тротуаров горожане могут оставить обращение в диспетчерскую департамента городского хозяйства Южно-Сахалинска по телефону: 300-475.

До 19 февраля частично перекрыт проезд на ул. А. Блока, пер. Лесозаводском и Семафорном. Здесь проводятся работы по укладке газопровода. Проезд и подходы к домам организованы.

Напомним, что для движения закрыт внутриквартальный проезд от дома №64Б по пр. Мира до ТЦ «Коралл» пр. Мира, 66, в связи с работами по прокладке сетей теплоснабжения. Ограничение будет действовать по 26 февраля. Автомобилистам необходимо учитывать данную информацию при движении в указанных районах.

Ежедневно за качеством расчистки дворовых территорий следят специалисты отдела муниципального жилищного контроля администрации Южно-Сахалинска. Сегодня сотрудники отдела проводят мониторинг дворов по ул. Поповича, пр. Победы, ул. Пуркаева, ул. Комсомольской. Также осуществляется адресная отработка обращений граждан, проверка подвалов. По итогам работы за 15 февраля — четырем управляющим компаниям выданы предостережения.

Сообщить о фактах неудовлетворительной расчистки придомовых территорий горожане могут на горячую линию ГЖИ по телефону 43-24-20, в отдел муниципального жилищного контроля в рабочее время по телефону 300-785 (доб. 1-5) и в официальные аккаунты администрации Южно-Сахалинска https://hipolink.me/yuzhnosakhalinsk_official.

На городские маршруты сегодня вышло 177 автобусов. Отслеживать движение пассажирского транспорта можно на сайте https://www.go2bus.ru/. При нарушении автобусом графика движения просьба обращаться по телефону единого оператора 55-65-15.

Актуальная информация о дорожной обстановке в Южно-Сахалинске, ДТП, неработающих светофорах оперативно размещается в телеграм-канале Центра управления городской мобильностью https://t.me/tsugm.