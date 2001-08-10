Тихоокеанское
информационное агентство
17 Февраля 2023
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Дорожная обстановка в Южно-Сахалинске на 17 февраля
11:45, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сегодня южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 16 февраля, свежую навагу и камбалу жители и гости областной столицы могут побрести на нескольких торговых площадках городского округа.

  • ярмарочная площадка у Дома торговли (пр. Мира, 106 А): навага от 60 до 80 руб/кг, камбала - от 50 до 100 руб/кг;
  • южнее дома №26 по ул. Пограничной (ТЦ «Янтарь»): навага от 60 до 90 руб/кг;
  • северная сторона строения по бул. Анкудинова, 17Г (навага от 60 до 90 руб/кг);
  • севернее строения №13 по ул. Сахалинской у супермаркета «Столичный» (навага от 60 до 90 руб/кг);
  • северо-западнее пересечения ул. Сахалинской и Лермонтова (навага от 60 до 90 руб/кг);

            Торговля идет в рамках реализации проекта «Региональный продукт «Обеспечение населения охлажденной, свежевыловленной рыбой».

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