Ассоциации ветеранов Службы судебных приставов почтило память воинов-интернационалистов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В г. Южно-Сахалинске состоялось торжественное мероприятие, посвященное памяти воинов-интернационалистов, в котором принял участие председатель Сахалинского регионального отделения Ассоциации ветеранов Службы судебных приставов Владимир Алексенко.

Сегодняшний день является 34-ой годовщиной вывода советских войск из Афганистана. Дата 15 февраля установлена, чтобы напомнить об этом событии, а также в память о более 14 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны. В этот день мы вспоминаем не только ветеранов войны в Афганистане, но и соотечественников, принимавших участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны.

Традиционный митинг состоялся на площади Славы областного центра. Приняв участие в торжественной церемонии и возложении цветов у мемориала Скорбящей матери, Владимир Алексенко отдал дань памяти россиянам, исполнявшим служебный долг за пределами Отечества.