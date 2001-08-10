Мэр Поронайского городского округа провел встречу с населением села Гастелло

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Поронайского городского округа Антон Карпуков @antonkarpukov продолжает встречаться с населением района. Очередная встреча прошла в селе Гастелло. Глава района проинформировал гастелловцев об итогах работы органов местного самоуправления, поделился планами на будущее, ответил на вопросы жителей.

Самыми значимыми в докладе мэра для жителей Гастелло стали новости о строительстве домов для переселения из аварийного жилфонда. В настоящее время в населенном пункте готовятся к сдаче в эксплуатацию 12 новых двухквартирных домов. Этой весной в новое жилье переедут 24 семьи. На перспективу определены несколько земельных участков под возведение еще 8 домов. Их строительство планируется начать в 2024 году.

Также с нетерпением гастелловцы ждут обновления сельского ФАПа. Как отметил Антон Карпуков, министерство здравоохранения Сахалинской области прорабатывает вопрос о строительстве в селе врачебной амбулатории. Работы по ее возведению могут начаться уже в этом году.

Еще один перспективный объект, который появится в селе Гастелло – ферма по выращиванию клубники. На реализацию проекта выделены грантовые средства министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области.

Основная часть встречи, по традиции, прошла в формате «вопрос-ответ».

Большую обеспокоенность жители Гастелло выразили в связи с предстоящим паводковым периодом. Мэр заверил сельчан, что органами власти будут приниматься все необходимые меры, чтобы избежать подтоплений. В прошлом году, такие работы проводились на территории водозабора.

«Река была отведена на безопасное расстояние от водозабора, - сказал Антон Карпуков, - работы были выполнены вовремя, угрозы безопасности водозабора не возникло. В этом году продолжим принимать противопаводковые меры в других проблемных местах».

Был озвучен вопрос об отсыпке сельских дорог с грунтовым покрытием. Глава района отметил, что специалисты уже оценили объем работ по их текущему содержанию с учетом приоритетных участков, на которые указали жители. В летний период озвученные населением улицы будут приведены в порядок.

Следующая встреча с населением пройдет 16 февраля в пгт Вахрушев. Начало в 17:00.