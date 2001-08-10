09:33, | Новости общества Сахалина и Курил
Мэр Поронайского городского округа провел встречу с населением села Гастелло
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр Поронайского городского округа Антон Карпуков @antonkarpukov продолжает встречаться с населением района. Очередная встреча прошла в селе Гастелло. Глава района проинформировал гастелловцев об итогах работы органов местного самоуправления, поделился планами на будущее, ответил на вопросы жителей.
Самыми значимыми в докладе мэра для жителей Гастелло стали новости о строительстве домов для переселения из аварийного жилфонда. В настоящее время в населенном пункте готовятся к сдаче в эксплуатацию 12 новых двухквартирных домов. Этой весной в новое жилье переедут 24 семьи. На перспективу определены несколько земельных участков под возведение еще 8 домов. Их строительство планируется начать в 2024 году.
Также с нетерпением гастелловцы ждут обновления сельского ФАПа. Как отметил Антон Карпуков, министерство здравоохранения Сахалинской области прорабатывает вопрос о строительстве в селе врачебной амбулатории. Работы по ее возведению могут начаться уже в этом году.
Еще один перспективный объект, который появится в селе Гастелло – ферма по выращиванию клубники. На реализацию проекта выделены грантовые средства министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области.
Основная часть встречи, по традиции, прошла в формате «вопрос-ответ».
Большую обеспокоенность жители Гастелло выразили в связи с предстоящим паводковым периодом. Мэр заверил сельчан, что органами власти будут приниматься все необходимые меры, чтобы избежать подтоплений. В прошлом году, такие работы проводились на территории водозабора.
«Река была отведена на безопасное расстояние от водозабора, - сказал Антон Карпуков, - работы были выполнены вовремя, угрозы безопасности водозабора не возникло. В этом году продолжим принимать противопаводковые меры в других проблемных местах».
Был озвучен вопрос об отсыпке сельских дорог с грунтовым покрытием. Глава района отметил, что специалисты уже оценили объем работ по их текущему содержанию с учетом приоритетных участков, на которые указали жители. В летний период озвученные населением улицы будут приведены в порядок.
Следующая встреча с населением пройдет 16 февраля в пгт Вахрушев. Начало в 17:00.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
13:12 10 Февраля Сергей Надсадин проинспектировал строительство нового автобусного парка
14:21 10 Февраля В Амурской области бывшему мэру вынесен приговор за незаконное предпринимательство
16:45 10 Февраля В Южно-Сахалинске приготовили эскиз чучела на масленицу
19:21 10 Февраля Переселенцы из аварийного жилья в Поронайске осмотрели свои будущие квартиры
14:32 24 Января МЧС предупреждает о сильной метели в Сахалинской области 25 января
16:14 20 Января Южносахалинцы передали балаклавы бойцам СВО
15:24 27 Января Ситуация с водоснабжением в Южно-Сахалинске приходит в норму
17:19 3 Февраля В Южно-Сахалинске стартовал муниципальный этап конкурса "Педагог года-2023"
Выбор редакции
- 10:18 Сегодня Ассоциации ветеранов Службы судебных приставов почтило память воинов-интернационалистов
- 17:45 30 Декабря Глава правительства Сахалинской области исполнит мечту шестилетней жительницы Долинска
- 14:56 30 Декабря Стать инспектором ДПС: «Елка желаний» исполняет мечты сахалинских детей
- 09:14 30 Декабря Все районы Сахалина перешли на раздельный сбор отходов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?