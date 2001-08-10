Новая школа в Ногликах на 300 мест примет школьников 1 сентября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В образовательном учреждении дети смогут не только получать качественное образование, но и посещать дополнительные занятия.

В рамках рабочей поездки в Ногликский район Секретарь регионального отделения Партии, губернатор Валерий Лимаренко посетил новую школу, строительство которой находится уже на заключительном этапе. Учреждение откроет двери для 300 учеников уже в сентябре 2023 года.

Сейчас специалисты займутся внутренними отделочными работами, укладкой плитки на пол, а также сборкой и установкой технологического оборудования. С наступлением тепла рабочие благоустроят прилегающую к школе территорию. Объект сдадут в эксплуатацию ориентировочно в третьем квартале 2023 года. В школе уже полностью сформирован педагогический состав. Сейчас руководство ведет подбор узких специалистов, в том числе дефектолога и логопеда. Уже закупили всю мебель, учебную и методическую литературу.

Валерий Лимаренко подчеркнул важность открытия новой школы в назначенные сроки, чтобы дети смогли пойти в новое учреждение уже 1 сентября. Также он поручил обратить внимание на питание учеников и провести все необходимые проверки до начала нового учебного года.

«Завершайте работы, чтобы к 1 сентября все было. Нужно обратить внимание на питание. Потому что благодаря обратной связи выясняется, что где-то невкусно кормят, где-то холодно питание, где-то разнообразное. Технология сегодня современная, ребятам будет интересно. Как раз в оставшиеся месяцы до сентября нужно будет еще раз посмотреть, что-то добавить, что-то поправить», — отметил Валерий Лимаренко.

В стенах новой школы дети смогут не только получать качественное образование, но и посещать дополнительные занятия, такие как робототехника, шахматы и хореография. В дирекции школы также отметили, что в связи с расположенным по соседству бассейном, есть планы по введению дополнительных секций для детей в рамках образовательного процесса.