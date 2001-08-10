Тихоокеанское
информационное агентство
16 Февраля 2023
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17:05, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцам расскажут, как принять участие в ярмарке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Завтра, 16 февраля, специалисты департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка проведут горячую линию по вопросам получения муниципальных услуг в электронном виде через Портал государственных и муниципальных услуг.

Консультации будут касаться вопроса о преимуществе получения  муниципальной услуги «Выдача разрешения на участие в ярмарке» в электронном виде.

Звонки от горожан принимаются с 10.00 до 13.00 по телефону: 300-736 (доб. 3).

Добавим, подтвердить свою учетную запись на портале Госуслуг можно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в департаменте по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 20, каб. 411. При себе необходимо иметь паспорт.

 

 

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