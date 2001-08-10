Валерий Лимаренко потребовал наказать виновных в срыве строительства двух жилых домов в Ногликах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Более 100 семей в Ногликах отметят новоселье в 2023 году. Комфортные квартиры бесплатно предоставят переселенцам из аварийного жилья по областной программе. Губернатор Валерий Лимаренко сегодня проинспектировал ход строительства дома на улице Космонавтов и проблемные новостройки на улице Петрова.
Монолитную железобетонную пятиэтажку на 46 квартир должны сдать в декабре этого года. На Космонавтов, 19А уже выполнены работы по цокольному и первому этажам и наружным сетям. Подрядчик сообщил, что бетонирование продолжится, когда позволит погода.
В Ногликах также возводятся дома на участках Первомайская – Репина. К концу этого года должны сдать новостройку на 65 квартир. Еще один дом на 90 квартир планируется заселить в 2024 году.
На площадке на улице Петрова должны были в этом году появиться два четырехэтажных дома на 24 и 40 квартир. Но работы сегодня не ведутся из-за недобросовестного застройщика. Районная администрация расторгла с ним контракт, теперь идет поиск нового подрядчика.
– Нельзя допустить, чтобы стройка погибла. Нужно совместно с прокуратурой призвать виновных к ответу и решить этот вопрос, – потребовал Валерий Лимаренко. – Вопрос обеспечения людей комфортным жильем взамен аварийного в приоритете для нас. Поэтому необходимо оперативно отрабатывать все риски и не снижать объемов жилищного строительства.
Жилье переселенцам из аварийного фонда предоставляется со свежим ремонтом, сантехникой, электрическими плитами и водонагревателями, застекленными балконами. Придомовые территории благоустраивают, размещают там зоны отдыха и детские площадки.
Сахалинская область – один из регионов-лидеров в России по расселению непригодного для проживания фонда. В прошлом году островная область получила из федерального бюджета более 10 млрд рублей – это наибольший объем поддержки на расселение аварийного жилья среди всех российских регионов. Квартирный вопрос решается с помощью различных механизмов: приобретается жилье на первичном и вторичном рынках, выплачивается выкупная стоимость аварийных квартир, строительство новых домов. В этом году квартирный вопрос должен решиться для 5 тысяч сахалинцев и курильчан. Такую цель региональному минстрою и главам муниципалитетов поставил губернатор Валерий Лимаренко.
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