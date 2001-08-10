Участников программы по обеспечению жильем в Южно-Сахалинске предупреждают о сокращении сроков ее действия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

МКУ «Управление жилищной политики города Южно-Сахалинска» информирует участников мероприятия «Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для обеспечения жильем» (первичный рынок) о сокращении срока действия программы с 31 декабря 2025 до 31 декабря 2023 года.

В связи с чем прием договоров на строительство/приобретение жилья, заключенных на основании уведомлений/сертификатов, будет осуществляться до 20 декабря 2023.

Участники, планирующие строительство индивидуального жилого дома с привлечением социальной выплаты, должны предоставить для оплаты второго транша уведомление о соответствии построенного объекта или выписку из ЕГРН о регистрации права собственности на объект не позднее 20 декабря 2023.

Дополнительную информацию можно получить в МКУ «Управление жилищной политики города Южно-Сахалинска» в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Коммунистический проспект, 49, кабинет 2. Телефон: 300-894 (доб.4, 5).