Южно-сахалинские волонтеры изготовили блиндажные свечи для участников СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Серебряные волонтеры областного центра изготовили несколько сотен блиндажных свечей для отправки бойцам в зону спецоперации. В рамках акции «Сопричастность», инициированного губернатором и поддержанного мэром Сергеем Надсадиным, необходимыми материалами помогают учреждения образования.

Вместе с добровольцами коллективы детских садов и школ города собирают заготовки для свечей — жестяную тару, картон, воск и парафин. Помощь оказывает южно-сахалинское отделение «Союза женщин России», представители «Единой России». Свой вклад в доброе дело вносят многие неравнодушные горожане. На сегодняшний день волонтеры сделали уже более 250 свечей. Эта работа продолжается.

– Процесс изготовления блиндажной свечи простой. Берем баночку, укладываем в неё картон, фитиль, заливаем расплавленным воском, – рассказала серебряный волонтер Наталья Дядык. – Инициатива нашла большой отклик среди волонтеров. На передовой находятся наши дети и внуки. Делая вещи своими руками, мы вкладываем в них частичку своего тепла.

Как отметил представитель движения «Серебряные волонтеры» Владимир Забелин, функционал у окопной свечи достаточно большой. Она может служить для освещения, обогрева, просушки вещей, разогрева пищи.

– Вещь, действительно необходимая и может принести много пользы бойцам, особенно в холодное время года, – рассказал Владимир Забелин. – Такие акции объединяют людей. Ранее мы собирали посылки для солдат, женщины шьют и вяжут теплые вещи — носки, варежки, балаклавы, элементы экипировки.

Напомним, в Южно-Сахалинске продолжают работу пункты сбора гуманитарной помощи для участников СВО. Вещи можно принести по адресам: улица Дзержинского, 40/1, улица Дзержинского, 23 (каб. 325) и улица Больничная, 34. Все интересующие вопросы можно задать по телефону горячей линии 8−924−881−68−01 работает ежедневно с 9.00 до 19.00. Полный перечень необходимых вещей и медикаментов размещен в официальном телеграм-канале местного отделения партии: https://t.me/er_uzhno/493