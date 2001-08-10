Валерий Лимаренко помог сахалинским врачам в решении жилищного вопроса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня губернатор островного региона провел встречу с молодыми специалистами, работающими в областных учреждениях здравоохранения. Медики обратились к главе области за помощью в решении волнующих их вопросов – устроить детей в образовательные и спортивные учреждения, получить практический опыт в ведущих институтах страны, решить квартирный вопрос. Все озвученные просьбы взяты в работу.

– Мы очень ценим работников здравоохранения, системно работаем над их привлечением в наш регион, особенно, в районы. Однако, мало привлекать новые кадры в отрасли, необходимо работать на удержание и повышение качества жизни тех, кто уже работает в больницах и поликлиниках Сахалина и Курил. Узнать о проблемах, волнующих молодых специалистов, помогут, в том числе, и личные встречи с ними. На них медики смогут рассказать о том, что их беспокоит, с какими сложностями они столкнулись, а власть примет индивидуальные или системные решения, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Так, терапевт областной клинической больницы, находящаяся в декретном отпуске, рассказала о трудностях в решении жилищного вопроса. Семье было предложено приобрести квартиру в Корсакове на льготных условиях. Поможет в этом «Сахалинское ипотечное агентство». Кроме того, ребенок терапевта будет устроен в детский сад, а мужу при необходимости окажут содействие в трудоустройстве. В совокупности этот комплекс мер позволит существенно повысить благосостояние семьи и удержит востребованного специалиста в районе.

Жилищный вопрос также помогут решить врачу-рентгенологу областной клинической больницы, офтальмологу городской больницы имени Анкудинова и эндокринологу центральной поликлиники Южно-Сахалинска.

– Благодарна за помощь. Встреча прошла в очень теплой атмосфере. Мне предложили приобрести квартиру в рамках Дальневосточной ипотеки. Это интересный вариант. Кроме того, моя дочка хочет ходить на плавание, найденные правительством спонсоры подарили ей сертификат на бесплатное посещение бассейна. Большое спасибо, – поделилась эмоциями эндокринолог Центральной поликлиники Южно-Сахалинска Лариса Шаблакова.

Врач-бактериолог городской больницы имени Анкудинова попросила помочь в очном повышении квалификации. Уже в следующем году специалист отправится в НИИ aнтимикробной xимиотерапии в Смоленске – там, по словам врача, находится лучшая в стране база по антимикробной терапии.