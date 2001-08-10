Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице продолжается реализация проекта «Сопричастность». В его рамках прошла встреча настоятеля храма Святителя Иннокентия Московского в Южно-Сахалинске протоиерея Виктора Горбача с детьми из социально-реабилитационного центра «Маячок».

В 2022 году священнослужитель побывал в Донецкой Народной Республике. Одним из первых мест, которые он посетил, стал мемориальный комплекс на Саур-могиле.

Памятник «Саур-Могила» - знаковое место в Донецкой народной республике. Он расположен близ республиканского центра на одноименном кургане - одной из высот Донецкого кряжа, за которую в 1943 году велись ожесточенные бои. В память о тех героических событиях в 1967 году здесь появился мемориальный комплекс. В 2014 году он сильно пострадал от обстрелов украинских боевиков. В 2022 году его восстановили по поручению президента РФ Владимира Путина.

- Это удивительное, красивое место, связанное с военными действиями, которые проходили здесь и когда-то в в древности, и в годы Великой Отечественной войны, и в 2014 году, когда защитники ДНР, ополченцы сдерживали наступление украинских формирований. Там есть захоронение воинов, есть мемориальные плиты, посвященные тем, кто защищает ДНР, и тем, кто ранее защищал наше Отечество. Рассказать ребятам об этом мемориале очень важно, наша страна уникальная, в ней много разных регионов, каждый имеет свою историю. Может, когда дети вырастут, приедут туда, вспомнят нашу беседу, понимая, что это тоже наша территория, наша земля. Важно быть патриотами своего отечества и культурными людьми, которые знают такие памятные места, - отметил протоиерей, настоятель храма Виктор Горбач.

- Проводить такие встречи очень важно, потому что дети должны знать, что происходит в стране, что было, ведь за ними - наше будущее. Ребята нашего центра уже принимали участие в поддержке мобилизованных, писали письма солдату, им это интересно, они с удовольствием участвуют и чувствуют, что их поддержка там очень важна, - комментирует воспитатель дневного отделения центра «Маячок» Алена Русяева.

Напомним, проект «Сопричастность», инициированный сахалинским отделением партии «Единая Россия», в Южно-Сахалинске реализуется при содействии местного отделения партии, секретарем которого является мэр города Сергей Надсадин. Он включает несколько направлений, в том числе сбор гуманитарных посылок с медикаментами и необходимыми вещами.

Присоединиться к акции могут все желающие. Список необходимых вещей и медикаментов можно найти в официальном телеграм-канале местного отделения партии «Единая Россия»: https://t.me/er_uzhno.

Пункты гуманитарной помощи открыты: в штабе общественной поддержки по ул. Дзержинского, 40/1 и по ул. Дзержинского, 23 (каб.325), ул. Больничной, 34.

Подробную информацию о гуманитарной помощи и проекте «Сопричастность» также можно получить на горячей линии 8-924-881-68-01 ежедневно с 9.00 до 19.00.