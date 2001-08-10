Южносахалинцы могут получить компенсационную выплату на приобретение локальных очистных сооружений канализации
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители Южно-Сахалинска, имеющие трех и более детей, получившие в собственность земельные участки и обеспечившие на них ввод в эксплуатацию индивидуального жилого дома, могут получить компенсацию затрат на приобретенные ранее локальные очистные сооружения канализации (ЛОС).
Компенсация выплачивается в 100% объеме, но не более 163 тыс. рублей. Для ее получения необходимо предоставить в департамент городского хозяйства (пр. Мира, 64А, каб. 211, этаж 2), следующие документы:
- заявление о предоставлении единовременной компенсационной выплаты отдельным категориям граждан, связанной с возмещением расходов на приобретение локальных очистных сооружений канализации;
- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, подавшего заявление;
- документ, подтверждающий регистрацию заявителя на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», в случае, если это не подтверждается паспортом гражданина Российской Федерации;
- документ, подтверждающий получение в собственность земельного участка в соответствии с Законом Сахалинской области от 24.11.2011 № 124-ЗО «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан, имеющим трех и более детей;
- правоустанавливающие документы на земельный участок, предоставленный гражданам;
- правоустанавливающие документы на индивидуальный жилой дом;
- паспорт (сертификат соответствия) на локальное очистное сооружение канализации;
- платежные документы, подтверждающие оплату гражданами приобретения локального очистного сооружения канализации;
- реквизиты расчетного (лицевого) счета заявителя в кредитном учреждении;
- документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Прием документов будет осуществляться с 27 февраля по понедельникам и четвергам с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по предварительной записи по телефону 300-453 (доб. 2 или 9).
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