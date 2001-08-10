Южносахалинцы могут получить компенсационную выплату на приобретение локальных очистных сооружений канализации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Южно-Сахалинска, имеющие трех и более детей, получившие в собственность земельные участки и обеспечившие на них ввод в эксплуатацию индивидуального жилого дома, могут получить компенсацию затрат на приобретенные ранее локальные очистные сооружения канализации (ЛОС).

Компенсация выплачивается в 100% объеме, но не более 163 тыс. рублей. Для ее получения необходимо предоставить в департамент городского хозяйства (пр. Мира, 64А, каб. 211, этаж 2), следующие документы:

- заявление о предоставлении единовременной компенсационной выплаты отдельным категориям граждан, связанной с возмещением расходов на приобретение локальных очистных сооружений канализации;

- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, подавшего заявление;

- документ, подтверждающий регистрацию заявителя на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», в случае, если это не подтверждается паспортом гражданина Российской Федерации;

- документ, подтверждающий получение в собственность земельного участка в соответствии с Законом Сахалинской области от 24.11.2011 № 124-ЗО «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан, имеющим трех и более детей;

- правоустанавливающие документы на земельный участок, предоставленный гражданам;

- правоустанавливающие документы на индивидуальный жилой дом;

- паспорт (сертификат соответствия) на локальное очистное сооружение канализации;

- платежные документы, подтверждающие оплату гражданами приобретения локального очистного сооружения канализации;

- реквизиты расчетного (лицевого) счета заявителя в кредитном учреждении;

- документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Прием документов будет осуществляться с 27 февраля по понедельникам и четвергам с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по предварительной записи по телефону 300-453 (доб. 2 или 9).