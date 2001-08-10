10:16, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Выездной прием граждан проведут для жителей Березняков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жителей села Березняки 17 февраля приглашают на личный прием граждан руководителем департамента городского хозяйства.
Мероприятие состоится в отделе по управлению территорией с. Березняки (ул. Крайняя, 8-а). Начало в 16.00.
Для предварительной записи на прием необходимо обратиться по телефонам: 510-281, 300-765 (доб. 2).
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Новости общества Сахалина и Курил
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