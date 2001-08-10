МТС предлагает посмотреть фильмы про любовь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Привычным атрибутом празднования Дня всех влюблённых стал романтический ужин в кафе. Но дальневосточный кинокритик Сергей Хамзин предлагает разнообразить этот праздник и посмотреть романтические киноистории в онлайн-кинотеатре KION от экосистемы МТС. В свой обзор он включил мелодрамы, которые незаслуженно забыты или прошли мимо внимания массового зрителя.

В 1999 году вышла книга Николаса Спаркса "Спеши любить" (A Walk to Remember). Спустя три года американский режиссёр Адам Шенкман её экранизировал (16+). Правда, события романа разворачиваются в 1958 году, но создатели картины решили перенести действие в наше время.

Картина была отснята всего за 39 дней. И это при том, что актриса Мэнди Мур могла сниматься лишь по 10 часов в сутки (в 2001 году она ещё не достигла совершеннолетия и любые переработки не допускались).

Главный герой - Лэндон Картер, лидер в своей школе. Он не замечает невзрачную Джейми, думающую только об учебе. Серия обстоятельств заставляет первого красавчика школы влюбиться в отличницу...

В фильме, кроме Мэнди Мур, снимались Шейн Уэст, Питер Койот, Дэрил Ханна. Снялся в картине и сам режиссер Адам Шенкман: обратите внимание, когда будете смотреть - он играет санитара, везущего коляску, в которой сидит героиня Мэнди Мур.

Еще один интересный факт для внимательного зрителя: фотографии Джейми на камине в ее доме являются фотографиями самой актрисы Мэнди Мур в детстве.

И еще обратите внимание на машину, в которой ездит герой Шейна Уэста. Она так понравилась актеру, что после съемок он решил потратить 5 тысяч долларов на её приобретение. И что в ней такого?

Британская картина "Последняя любовь на Земле" (16+), вышедшая на экрааны в 2010 г., удачно объединила в себе фантастику и мелодраму. Земля столкнулась с небывалым бедствием. В разных странах, на каждом континенте люди в самом буквальном смысле лишаются чувств - каждого из пяти, одного за другим... Главные герои - Майкл и Сьюзан, считают свою связь мимолетной. Но когда становится ясно, что мир неумолимо приближается к концу, герои понимают - им уже не прожить друг без друга…

Режиссер фильма Дэвид Маккензи пригласил сниматься в картине Юэна Макгрегора, Еву Грин, Юэна Бремнера, Стивена Диллэйна.

Съемки фильма проходили в Глазго (Шотландия) в течение пяти недель, так что у вас есть возможность познакомиться на экране с этим городом.

Будьте готовы: никакой беготни от падающих небоскребов в картине нет, как нет и бегства между грохочущими метеоритами, нет цунами бушующего океана. Этого всего и не надо. Идея фильма проста: люди не должны забывать о любви, которая способна победить любые катастрофы.

В этом фильме всё прекрасно: работа оператора, удачно подобранная музыка (какая фоном звучит волшебная скрипка!), игра актёров. Посмотрите этот фильм, точно не пожалеете!

Еще одна мелодрама - "Влюбись в меня, если осмелишься" (12+), была снята в 2003 г. кинематографистами Франции и Бельгии. Главные герои - он и она, придумали игру "осмелишься - не осмелишься", в которой брали друг друга "на слабо". Даже повзрослев, они веселились, делали друг другу больно, страдали, но не хотели друг другу уступать...

Эта картина посвящена приемным родителям режиссера Яна Самюэля: они оба погибли в автокатастрофе за неделю до выхода фильма.

Одна из шокирующих сцен фильма, когда герои дают добровольно залить себя в бетон. Но будьте спокойны при просмотре: на самом деле на актеров Гийома Кане и Марион Котийар лили... яблочное пюре!

Из российских мелодрам, прошедших на киноэкранах как-то незаметно, советуем обратить внимание на фильм "Статус: Свободен" (16+) 2015 года выпуска.

Герои фильма - Никита и Афина, идеальная пара. Так думает Никита. Но однажды Афина сообщает, что уходит от него к 40-летнему стоматологу. Никита не согласен с таким поворотом судьбы и обещает Афине, что вернет ее за неделю...

Интересно придуман рекламный слоган картины: "Основано на реальных историях из жизни миллионов". И наверняка каждый из зрителей узнает себя в разных жизненных обстоятельствах.

Киноистория получилась смешной и доброй. Такие картины часто называют "женскими", но мужчины в День всех влюбленных тоже с удовольствием посмотрят ее в компании своих любимых дам.

Главную мужскую роль исполнил Данила Козловский, он же впервые выступил и в роли продюсера. Снялась в картине и его мама - актриса Надежда Звенигородская: она играет.. мать героя Данилы Козловского! В главной женской роли - Елизавета Боярская.

Мало кто знает, что сначала фильм "Статус: Свободен" был короткометражным и имел название "Субботний вечер в караоке". Эту мини-картину в итоге продали на благотворительном аукционе, а затем сняли полнометражный фильм, который тоже идеально подходит для просмотра в День всех влюбленных.