Сахалинцам стала доступна первая экосистемная подписка для детей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
МТС объявляет о запуске экосистемной подписки МТС Junior, которая включает в себя сервисы для определения местоположения ребёнка, развивающие онлайн-курсы, МТС Music и онлайн-кинотеатр KION с детским режимом и другие полезные сервисы. Подписка также доступна для клиентов других сотовых операторов.
С новой подпиской Junior от МТС родители смогут узнать местоположение ребёнка в реальном времени, дозвониться до него при нулевом балансе или даже, если смартфон в беззвучном режиме, получить уведомления, когда ребёнок покинет дом, школу или двор, отслеживать заряд батареи и пользоваться другими полезными функциями.
Детям подписка позволит смотреть без взрослого контента и рекламы популярные мультфильмы, фильмы, аниме с любимыми героями, слушать музыкальные треки, подкасты, развивать логику и интеллект с курсами LogicLike.
Абонентам МТС в подписке доступен расширенный набор сервисов: защита ребёнка от спама, ограничение звонков и SMS-сообщений детей на платные короткие номера, подключения ненужных подписок, платного выхода в интернет, когда исчерпан пакет трафика. Подписчики также получат возможность безлимитно общаться в мессенджерах WhatsApp, Telegram, Discord, Snapchat, Viber и других, социальных сетях Likee, VK и Одноклассники.
«МТС продолжает идти по пути лидерства и первой запускает экосистемную подписку на сервисы для родителей и их детей, которую также могут подключить абоненты других операторов. Это еще один шаг в развитии экосистемы МТС, в этот раз для широкой аудитории семей с детьми. В новом комплексном продукте мы собрали сервисы для всей семьи, которые помогут родителям контролировать безопасность детей, быть уверенными в качестве получаемого ими контента, а детям – с пользой проводить время в интернете», – отметила вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу МТС Ольга Зиборова.
Для всех клиентов предусмотрен тестовый период: в течение 30 дней можно пользоваться подпиской бесплатно. После стоимость составит 149 рублей/30 дней. Клиенты МТС могут оплатить подписку с лицевого счета родителя или банковской карты. Клиенты других российских операторов связи смогут оплатить подписку с банковской карты.
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