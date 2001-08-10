Водитель автобуса в Южно-Сахалинке проехал мимо остановки, ребенку пришлось идти пешком

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В субботу, 11 февраля, водитель автобуса №12 промчался мимо мальчика, который ждал его на остановке "совхоз Комсомолец". Ребёнку не осталось ничего другого, как добираться домой пешком, пишет astv.ru.

- Внук, который живет в Новой деревне, пришел на остановку к автобусу, который в Луговом у остановки "совхоз Комсомолец" проезжает в 13:20. Так вот, автобус промчался, не останавливаясь. Теперь мальчишке нужно идти пешком, а дом и так от остановки в деревне далеко. Телефон диспетчерской в ПАТП как всегда не отвечает. Вообще бардак во всем, - рассказала бабушка школьника.

В мэрии проверили информацию, проверив движение маршрута №12 в центре управления городской мобильностью с помощью программного комплекса. Информация, о том что автобус не остановился на остановочном пункте - подтвердилась.

- За установленный факт не остановки автобуса на остановочном пункте, перевозчик выплатит штраф, предусмотренный контрактом за ненадлежащее исполнения своих обязательств, - сообщили в администрации.

Дополнительно сообщили, в случае возникновения необходимости в получении какой-либо информации о работе автобусов, пути их следования и прохождения конкретных остановочных пунктов, а также по другим вопросам работы пассажирского транспорта необходимо обращаться в диспетчерскую единого оператора по телефону: 55-65-15.