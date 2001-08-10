Передвижной стоматологический комплекс Курильской ЦРБ совершит первую поездку к участникам спецоперации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Курильске в предстоящую субботу в свой первый рейд отправится новый стоматологический комплекс, поступивший в центральную районную больницу в конце прошлого года. Специализированный транспорт приобретен в рамках поручения главы региона Валерия Лимаренко. С его помощью будут проводить обследования и лечение заболеваний полости рта у жителей отдаленных населенных пунктов.

Первой точкой для работы специалиста на мобильном стоматологическом комплексе станет военный поселок Горячие Ключи. В местном госпитале проходят лечение бойцы, получившие ранения и вернувшиеся с СВО.

– Мы хотим помочь нашим коллегам из военного госпиталя в обследовании солдат и офицеров. Так совпало, что это первый выезд стоматологического комплекса. Это будет мультидисциплинарная бригада. Кроме стоматолога приедут врачи невролог, офтальмолог, психиатр-нарколог, специалист УЗИ-диагностики. Также бойцы пройдут КТ-исследование в условиях районной больницы. Для них будет выделено отдельное время, чтобы не мешать основному потоку пациентов, –рассказала главный врач Курильской ЦРБ Елена Мацишина.

В ЦРБ составлен график выездов стоматологического комплекса в населенные пункты района. К примеру, 28 февраля специализированная машина прибудет в поселок Горный. Информацию о дальнейшей выездной работе комплекса разметят на официальном сайте Курильской ЦРБ.