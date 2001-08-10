В Южно-Сахалинске все больше жителей оценивают преимущества газификации
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице продолжается работа по газификации частного сектора. С начала 2023 года к газу подключено уже сто домовладений. Среди недавно подключенных - дом Александра Бородина. Южносахалинец уже оценил преимущества перехода на голубое топливо, рассказали ТИА "Острова" в городской администрацмм
Владелец участка по ул. Отдаленной делится, что живет здесь уже много лет, ранее пользовался дизельным топливом (солярка).
- Конечно, было не так выгодно, затраты были несоизмеримо выше. Сейчас, уверен, будет экономия, начнем плотнее заниматься благоустройством территории, выкладывать плитку, может, даже асфальт. Тем, что теперь у нас газ, доволен очень! Это совершенно другой режим. Не надо каждый месяц завозить топливо, беспокоиться о его качестве. Работу по подключению начали заранее, заключили договор с подрядной организацией, приобрели все необходимое , - делится житель Александр Бородин.
Ему, как пенсионеру, положена компенсация стоимости газового оборудования: плиты, котла, счетчика, сигнализатора загазованности. Документы мужчина планирует подать в ближайшее время. Также гражданин может получить выплату на строительство и монтаж внутридворовых сетей, установку внутридомового газового оборудования в размере 100% расходов, но не более 152 тысяч рублей на одно домовладение.
Напомним, в 2023 году в Южно-Сахалинске к системе газоснабжения планируется подключить около 1000 новых домовладений. Это касается абонентов, заключивших договоры о подключении (технологическом присоединении) домовладений к сетям газораспределения в рамках догазификации. Муниципалитет продолжит плановую информационную работу с населением по вопросу подачи заявок.
Напомним, действуют два механизма компенсационных выплат для жителей городского округа. После завершения строительно-монтажных работ газового оборудования в границах земельного участка собственник может направить документы в департамент городского хозяйства и получить возмещение затрат. Либо заключить трехсторонний договор на оказание услуги с подрядной организацией. В этом случае выплата будет осуществляться напрямую подрядчику.
Размер компенсации на строительство и монтаж внутридворовых сетей, установку внутридомового газового оборудования составляет 152 тыс. руб. Дополнительные меры поддержки в размере 50 тыс. руб. на покупку оборудования могут получить отдельные категории граждан: пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны и семьи с детьми-инвалидами.
Газификация городского округа является одним из приоритетных направлений работы муниципалитета и находится на особом контроле мэра Сергея Надсадина, координатора партийного проекта «Единая Россия» «Зеленая экономика». Отметим, правительство Сахалинской области поставило масштабную задачу по газификации всех муниципалитетов до 2025 года.
Для вступления в программу догазификации с заявкой на технологическое присоединение можно обратиться в офисы «Газпром газораспределение» на пр. Победы, 39. Время работы: понедельник-пятница с 09.00 до 18.00, суббота – с 09.00 до 13.00, воскресенье – выходной). Кроме того, заявку можно подать удаленно на сайте единого оператора газификации РФ: https://connectgas.ru/.
Получить консультацию также можно в рабочее время в департаменте городского хозяйства администрации города (пр. Мира, 64А) или по телефону: 300-584 (доб.1, 4, 6, 7).
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