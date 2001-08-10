Тихоокеанское
информационное агентство
15 Февраля 2023
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Припай в заливе Мордвинова устойчив на одном участке
13:27, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Припай в заливе Мордвинова устойчив на одном участке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

15 февраля в заливе Мордвинова припай устойчив от с. Лесное до м. Свободный на удалении от берега до 2 км. На остальных участках выходить на лёд опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких.

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