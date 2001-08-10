Тихоокеанское
информационное агентство
15 Февраля 2023
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12:47, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Синегорске состоится прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В среду, 15 февраля, в 16.00 состоится личный прием граждан руководителем департамента городского хозяйства для жителей села Синегорск.

Выездной прием пройдет в отделе по управлению территорией с. Синегорск, ул. Коммунистическая, 16. Для предварительной записи на прием необходимо обратиться по телефонам: 239-246, 300-765(2).

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