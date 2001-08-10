Второй сезон комедии "Омар в большом городе" выйдет в онлайн-кинотеатре KION 14 февраля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Второй сезон комедии «Омар в большом городе» о приключениях добродушного дагестанца станет эксклюзивно доступен подписчикам онлайн-кинотеатра KION от экосистемы МТС с 14 февраля.
Несколько лет назад Омар Алибутаев приехал из дагестанского села покорять Москву. Он все еще живет в съемной квартире с другом Олегом Верещагином, работает таксистом, однако врет родителям и друзьям, что стал настоящим миллионером. И теперь у Омара есть всего несколько дней, чтобы разбогатеть – к нему в гости едут родители!
А еще Омару надо успеть одержать победу в любви: увести красавицу Асю от столичного мажора Марка, иначе родители заставят его жениться на другой. Так у Омара начинаются новые приключения в большом городе.
В 2017 году на YouTube появился блог Омара Алибутаева, известного участника команды КВН «Сборная Дагестана», в котором колоритно и с юмором рассказывалось о том, как «понаехавшему» стать москвичом. Очень быстро блог стал популярным и продолжает выходить до сих пор. Первый сезон сериала «Омар в большом городе» был снят «Москва Медиа» и вышел на YouTube в 2019 году. В этом же году проект был назван лучшим веб-сериалом на Второй российской премии в области веб-индустрии.
«Веб-сериал «Омар в большом городе» набрал 50 млн просмотров; авторы придумали оригинальную, добрую и смешную историю. Зрители полюбили Омара, добродушного дагестанца, который пытается обустроиться в большой Москве и попадает во множество комичных приключений. «Омар в большом городе» – по-настоящему народная комедия! Мы с радостью вместе с авторами подготовили второй сезон», — комментирует генеральный продюсер KION Игорь Мишин.
«Во втором сезоне у Омара и Олега появится свой бизнес, поэтому героев ждут головокружительные приключения, взлеты и падения. Также ожидаем развязки любовной интриги между Омаром и телеведущей Асей. Если говорить без спойлеров, то герой столкнется с таким количеством оппонентов, будто мы снимали, боевик, а не комедию. Это будет очень зрелищно с точки зрения драматургии. Думаю, что самая сильная сторона нашего сериала — это юмор. Мы больше всего хотим, чтобы зритель хорошо провел время за просмотром, и особенно вместе со всей семьей. Мне кажется, что история про Омара важна для всех, потому что она про связь поколений и идею, что добро обязательно победит зло. Любовь, доброта и юмор — это спасет нашу жизнь», — отмечает режиссер сериала Дмитрий Грачев.
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