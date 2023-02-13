100 новых автобусов выйдут на востребованные маршруты в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Технику, работающую на газомоторном топливе, собирают на Минском автомобильном заводе. Губернатор Валерий Лимаренко поручил вывести на линию первую партию из 30 автобусов уже к майским праздникам. Современные машины сделают бесперебойной работу общественного транспорта и улучшат экологическую ситуацию в областном центре.

– Время от времени мне поступают обращения от сахалинцев, что транспорт приезжает невовремя, люди опаздывают на работу или по своим делам. Это происходит из-за того, что автобусы старые и нередко выходят из строя. С выходом на востребованные маршруты современных машин мы сведем к минимуму такие поломки. Сейчас ждем первую партию – 30 автобусов. А до 1 июля на маршруты выйдут еще 70. Тогда южносахалинцы и гости города смогут ощутить и то, что воздух стал чище. Ведь новые автобусы работают на экологически чистом метане, – рассказал Валерий Лимаренко.

Для нового транспорта строится современный автобусный парк в южной части города. Он станет базой для городских и пригородных автобусов, здесь будут выполняться все виды технического обслуживания и ремонта техники, а для сотрудников создадут комфортные условия.

– Сейчас производятся бетонные работы по второму корпусу административно-хозяйственного блока. Все идет в графике, наша мечта становится реальностью, – сказал генеральный директор АО «Транспортная компания» Сергей Павлов. – Новый автобусный парк будет в сто раз комфортнее для водителей и всего персонала. Там будут комнаты отдыха, душевые, столовая, спортзал. Мы принимали участие в разработке проекта и рады, что наши пожелания учли.

Площадку на улице Пограничной, где располагался старый автобусный парк, сегодня активно освобождают. К демонтажу производственных помещений приступили в конце января. Ход работ губернатор проконтролировал накануне во время субботнего объезда по Южно-Сахалинску.

Как рассказал вице-мэр областного центра Виталий Данилов, в первую очередь снесли здания, которые выходят на Пограничную и могут представлять угрозу для жителей. Завершить работы по демонтажу планируется к 15 марта.

Напомним, что на этой площадке Газпром за собственные средства возведет ледовый дворец.