Участники южно-сахалинского клуба «Эдельвейс» поддерживают мобилизованных земляков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Горожанки передают бойцам собственноручно изготовленные подарки, в том числе теплые носки. В клубе «Эдельвейс» активно ведется работа по оказанию помощи мобилизованным.

В областной столице продолжается реализация проекта «Сопричастность», к которому подключаются организованные коллективы и неравнодушные горожане.

Встречи отзывчивых участников организации инвалидов проходят два раза в неделю.

- Вяжем теплые изделия для защитников, с любовью изготавливаем поделки, к примеру, ангелочков, куклы-обережки. Все это мы передадим для мобилизованных солдат. Приятно, что защитники нашей Родины будут получать тепло наших сердец, - прокомментировала акцию председатель общества инвалидов «Эдельвейс» Наталья Корниясова.

Наталья Ивановна поделилась, что им в клуб уже пришел фотоотчет от мобилизованных ребят, которые получили их подарки, чему участницы клуба были очень рады.

- Для мобилизованных солдат мы стараемся сделать многое, это наши герои. Ждем их скорее с победой. Каждый из нас вкладывает частичку души в творения, пусть ребята знают - мы все вместе, мы должны бороться за нашу победу. Наши девочки с удовольствием вяжут для солдат, чтобы теплые вещи их согревали, - отметила серебряный волонтер Наталья Дядык.

Присоединиться к проекту «Сопричастность» могут все желающие. Список необходимых вещей и медикаментов можно найти в официальном телеграм-канале местного отделения партии «Единая Россия»: https://t.me/er_uzhno. Пункты гуманитарной помощи открыты: в штабе общественной поддержки по ул. Дзержинского, 40/1 и по ул. Дзержинского, 23 (каб.325), ул. Больничной, 34.

Также при штабе общественной поддержки работает горячая линия. По телефону 8-924-881-68-01 можно задать вопросы о помощи военнослужащим. Звонки принимаются ежедневно с 9.00 до 19.00, без выходных.