Число рейсов рельсобуса между Южно-Сахалинском и Дальним увеличилось с 6 до 15
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Число рейсов рельсобуса между Южно-Сахалинском и Дальним увеличилось с 6 до 15, рассказали ТИА "Острова" в администрацмм
Также рейсы стали ежедневными. На более удобное изменилось и время отправления поездов.
Отправление первого рейса от привокзальной площади Южно-Сахалинска в Дальнее ежедневно - в 07.30. До 10.10 рельсобусы ходят каждые 40 минут. После перерыва рейсы возобновляются с таким же интервалом с 15.00 до 20.20. Отправление последнего рельсобуса из Южно-Сахалинска — в 21.30.
От ТПУ «Алые розы» рельсобус отправляется в 07.50, 08.30, 09.10, 09.50, 10.30, 15.20, 16.00, 16.40, 17.20, 18.00, 18.40, 19.20, 20.00, 20.40, 21.50
С понедельника по субботу маршрут вечернего рельсобуса «Корсаков — Южно-Сахалинск» продлен до Дальнего (отправление от станции «Пять углов» (Корсаков) в 20.17, в 21.16 рельсобус будет на станции «Сити Молл»).
Решение о введении нового расписания связано с возросшим спросом местных жителей на этот вид транспорта. Вместимость одного поезда — до 300 человек. В целом нововведения направлены на повышение транспортной доступности Дальнего.
Для минимизации транспортных задержек на железнодорожном переезде на ул. Сахалинской была проведена работа по переразметке и внедрению адаптивного светофорного регулирования.
Напомним, интеграция железной дороги в систему общественного транспорта Южно-Сахалинска проводится в рамках реформы общественного транспорта, которая находится на личном контроле мэра областного центра Сергей Надсадина. Мероприятия реализуются при поддержке правительства Сахалинской области, РЖД, ПК «Сахалин» и администрации Южно-Сахалинска.
В рамках транспортной реформы пользователи Единых транспортных карт в течение 45 минут с момента первой оплаты могут бесплатно пересесть с городского автобуса на автобус, с рельсобуса на автобус, а также с автобуса на рельсобус на пригородном маршруте «Южно-Сахалинск — Дальнее» и в обратном направлении. Карту можно приобрести в билетной кассе АО «Пассажирская компания «Сахалин»» на железнодорожном вокзале (на балансе будет 2 поездки), в МУП «ГИАЦ» на ул. Пограничной, 30, а также на ТПУ «Алые розы» в Дальнем
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