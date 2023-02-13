10:51, 13 Февраля 2023 | Новости общества Сахалина и Курил
Южно-Сахалинцы могут приобрести свежую навагу и камбалу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 13 февраля, торговля осуществляется по следующим адресам:
- южнее дома №26 по ул. Пограничной (ТЦ «Янтарь»): навага от 60 до 90 руб/кг, камбала— 100 руб/кг;
- севернее строения №13 по ул. Сахалинской у супермаркета «Столичный» (от 60 до 90 руб/кг);
- северо-западнее пересечения ул. Сахалинской и Лермонтова (от 60 до 90 руб/кг);
- северная сторона строения по бул. Анкудинова, 17Г (от 60 до 90 руб/кг).
Торговля идет в рамках реализации проекта «Региональный продукт «Обеспечение населения охлажденной, свежевыловленной рыбой».
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