Первый вице-мэр Южно-Сахалинска Ковальчук встретился с консулом посольства Кыргызской Республики

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске состоялась встреча первого вице-мэра Андрея Ковальчука с консулом посольства Кыргызской Республики в России, главой отделения в областной столице Гулбарчын Байымбетовой и почетным консулом Кыргызской Республики Владимиром Трофимовым.

В начале встречи первый вице-мэр Андрей Ковальчук поприветствовал собравшихся от имени мэра Сергея Надсадина и поздравил с профессиональным праздником - Днем дипломата.

- Мы заинтересованы в развитии дружественных международных связей, - подчеркнул Андрей Ковальчук. - Дипломатические отношения между нашими странами установлены более 30 лет назад. И за десятилетия они стали прочнее. Южно-Сахалинск - многонациональный город, здесь проживают в том числе и представители Кыргызской Республики. Администрация Южно-Сахалинска будет и дальше содействовать взаимному развитию связей.

В ответном слове Гулбарчын Байымбетова отметила эффективную работу администрации в части решения совместных вопросов.

- Выражаем благодарность за оказанное содействие по пребыванию наших граждан в Южно-Сахалинске. Мои земляки стараются интегрироваться в общество, активно работают, учатся, погружаются в культуру. Мы хотим возобновить работу по установлению побратимских связей между Южно-Сахалинском и одним из городов Кыргызстана.

Напомним, почетное консульство Кыргызской Республики в Южно-Сахалинске открылось в 2017 году. Его возглавил почетный консул Владимир Трофимов. С этого времени администрация Южно-Сахалинска развивает дружественные связи и содействует укреплению двусторонних отношений. В 2019 году состоялась первая встреча с дипломатами Кыргызии в Южно-Сахалинске. Также в областном центре работает культурный центр «Мурас-Наследие». Его деятельность направлена на сохранение культуры, традиций, истории Кыргызского народа.

Отметим, в ходе встречи стороны договорились продолжить развитие и укрепление дружественных отношений между Кыргызстаном и Южно-Сахалинском в различных сферах